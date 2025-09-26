VÂNZAREA TikTok, aprobată de Donald Trump. La cât este evaluată divizia americană a platformei de socializare

Președintele SUA, Donald Trump, a aprobat, prin ordin executiv, planul de vânzare a operațiunilor TikTok din Statele Unite către investitori americani și internaționali.

Valoarea estimată a afacerii este de 14 miliarde de dolari, potrivit presei din State.

Cine preia TikTok USA

Oficial, tranzacția are drept scop îndeplinirea cerințelor de securitate națională, prevăzute de legea din 2024.

Joi, 25 septembrie, Trump a semnat un ordin executiv care oficializează procesul de vânzare a activităților TikTok din SUA către un consorțiu de investitori americani și globali. Noua companie a fost evaluată la aproximativ 14 miliarde de dolari, potrivit vicepreședintelui JD Vance.

Agenția Reuters scrie că măsura urmărește să respecte legea din 2024, ce impune ca aplicația TikTok să fie deținută de entități non-chineze pentru a continua să funcționeze în SUA.

De curând, Donald Trump a declarat că a discutat cu președintele chinez Xi Jinping, care „a fost de acord” cu planul său.

Printre investitorii anunțați că vor deține TikTok se numără Michael Dell și Rupert Murdoch, iar gigantul Oracle și firma de private equity Silver Lake vor deține împreună aproximativ 50% din TikTok U.S., au precizat surse apropiate negocierilor.

Un grup de acționari actuali ai companiei-mamă ByteDance ar urma să dețină circa 30%, în timp ce ByteDance ar rămâne cu mai puțin de 20%, conform cerințelor legii americane.

Casa Albă nu a detaliat modul în care a stabilit valoarea de 14 miliarde de dolari, sub estimările anterioare de 30-40 de miliarde pentru platformă fără algoritmul de recomandare.

Deși termenul-limită pentru interzicerea aplicației este 16 decembrie, Trump a subliniat că vânzarea va asigura protejarea datelor utilizatorilor americani și o „operare complet americană” a TikTok.

