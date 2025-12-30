Prima pagină » Știri externe » Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume. ONU a clasat altul pe primul loc

30 dec. 2025, 07:44, Știri externe
Un nou oraș a devenit, potrivit Organizației Națiunilor Unite, cel mai mare oraș din lume, după ce metodologia de evaluare a marilor aglomerări urbane a fost schimbată și a inclus în calcule o arie metropolitană mult extinsă. Astfel, „Greater Jakarta” este estimat la aproape 42 de milioane de locuitori, depășind Tokyo, în timp ce Dhaka (Bangladesh) urcă pe locul al doilea, cu 36,6 milioane.

Această schimbare a metodologiei a împins Jakarta de pe locul 30 în 2018 direct pe locul unu în noul clasament ONU, dominat de orașe asiatice. Autoritățile locale și mai mulți specialiști indonezieni au contestat definiția folosită, însă au admis că rezultatul poate funcționa drept semnal de alarmă pentru problemele cronice ale metropolei – de la trafic și poluare la fenomenul de tasare, orașul coborând cu până la 20 de centimetri pe an.

Alfiyan Elfatah, intervievat de Financial Time, petrece zilnic patru ore pe drum între periferia extinsă a Jakartei și centrul capitalei, el combină motocicleta, trenul și autobuzul pentru a ajunge la jobul său în marketing, la un hote. După opt ani de navetă, el spune că nu vede semne că presiunea asupra capitalei va fi redusă: „Dezvoltarea este inegală. Economia este încă centralizată aici”, a declarat acesta.

Și Cici, 27 de ani, petrece două ore pe sens pentru a ajunge la serviciu. Ar prefera să lucreze în orașul natal Cikarang, la 45 km de Jakarta, dar spune că nu găsește acolo un loc de muncă pe măsura așteptărilor. „Aș vrea să închiriez aproape de birou, dar locuințele sunt scumpe. Trebuie să iau trenul, pe cele foarte aglomerate”, afirmă ea.

Azis Muslim, expert în politici publice la Universitatea din Indonezia, consideră noul clasament un avertisment: „Este un semnal de trezire pentru guvern să abordeze serios problemele Jakartei”. El spune că prioritare sunt interconectarea cu orașele vecine, măsuri pentru decongestionarea traficului și creșterea accesibilității pe piața imobiliară.

