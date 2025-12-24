Prima pagină » Știri externe » Tot mai mulți ruși se gândesc la pace. Centrul Levada: 66% spun că Rusia trebuie să se îndrepte spre negocieri de pace

24 dec. 2025, 17:02, Știri externe
Un sondaj publicat de Centrul Levada din Rusia arată cel mai scăzut nivel de sprijin din partea rușilor pentru continuarea războiului de la începutul invaziei rusești din Ucraina. Majoritatea respondenților s-au declarant în favoarea negocierilor de pace, schimbarea de opinie fiind pusă pe seama presiunilor economice crescute și a oboselii sociale.

Potrivit sondajului Levada, în decembrie 2025, aproape jumătate dintre respondenți (49%) au urmărit situația din Ucraina „foarte” sau „destul de atent”, o treime dintre respondenți (33%), au acordat puțină atenție războiului, iar 18% nu au urmărit deloc evenimentele. Deși nivelul de atenție acordat situației din Ucraina nu s-a schimbat aproape deloc în ultimul timp, s-a modificat în schimb percepția rușilor privind încetarea războiului.

66% dintre respondenți cred acum că Rusia ar trebui să se îndrepte spre negocieri de pace

Cercetătorii de la Levada au arătat că 66% dintre respondenți cred acum că Rusia ar trebui să se îndrepte spre negocieri de pace, o cifră care a crescut în ultimele luni. Sprijinul pentru continuarea războiului rămâne mai mare în rândul celor care se bazează pe televiziunea de stat și aprobă acțiunile lui Putin.

Jumătate dintre respondenți (51%) nu cred că încercarea SUA de a media un acord de pace între Rusia și Ucraina va avea succes. În schimb, 28% dintre respondenți cred că medierea actuală a SUA va avea succes. Cei mai predispuși să creadă că încercarea SUA de a ajunge la un acord de pace va avea succes sunt tinerii sub 25 de ani (33%)

Centrul Levada, pe lista „agenților străini”

Centrul Levada, singura organizație independentă de sondare a opiniei publice din Rusia, a fost inclusă oficial în registrul „agenților străini” de către Ministerul rus al Justiției în septembrie 2016. Decizia a urmat publicării unor sondaje care indicau o scădere semnificativă a susținerii pentru partidul de guvernământ, Rusia Unită. Încă din 2016, fiecare sondaj pe care această casă de sondare l-a publicat trebuia să aibă menționat în documente „agent străin”.

Ucraina a propus un nou plan ce pace în 20 de puncte, susținut de Statele Unite

După negocierile de la Miami de weekend-ul trecut, Volodimir Zelenski a publicat astăzi detaliile unui nou plan de pace în 20 de puncte, susținut de Statele Unite. Președintele Ucrainei a declarat că este dispus să retragă trupele ucrainene din anumite zone ale regiunii Donețk aflate sub controlul Kievului și să le transforme într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Rusia. Această propunere reprezintă cel mai clar pas făcut până acum de Kiev în disputele teirtoriale.

Peskov a fost rugat să comenteze declarația reprezentantului permanent al SUA la NATO, Matthew Whitaker, potrivit căreia, în negocierile cu Ucraina, „mingea este în terenul Rusiei”, iar SUA doresc să înțeleagă ce este dispusă Rusia să facă pentru a ajunge la o soluționare.

„Toți parametrii cheie ai poziției părții ruse sunt bine cunoscuți de colegii noștri din Statele Unite. (…) Acum [sarcina este] să ne formulăm poziția ulterioară și să continuăm contactele în cel mai apropiat timp”, a spus reprezentantul Kremlinului.

