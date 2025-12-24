Dosarele Epstein. Noi suspiciuni privind fostul prinț Andrew: îi cerea lui Maxwell să-i găsească „partenere nepotrivite”

În cel mai recent set de documente publicate din dosarele Epstein se află un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell şi cineva care semnează cu „A” – a cărui adresă de e-mail este salvată ca „Omul invizibil” şi despre care se crede că este fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor, relatează ABC News.

ABC News precizează că nu a putut confirma oficial că este vorba de prinţul Andrew. Există, însă, indicii puternice că este într-adevăr vorba despre Andrew Mountbatten-Windsor, precizează postul american de televiziune.

Într-unul dintre mesaje – din august 2001 – „A” precizează că se află „la tabăra de vară Balmoral pentru familia regală” şi apoi o întreabă pe Maxwell dacă i-a găsit „nişte prietene noi nepotrivite”.

Andrew se afla la Balmoral în acel moment, potrivit relatărilor din presă de la acea vreme.

Două zile mai târziu, Maxwell îi răspunde, spunându-i lui „A”:

„Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar adevărul trebuie spus. Am reuşit să găsesc doar prietene potrivite”, a scris ea şi a semnat: „Pupici. G”.

Într-un alt mesaj care aparent îl implică pe fostul Prinț, „A” îi spune lui Maxwell că valetul său a murit și că acesta tocmai a părăsit „RN”, o referire aparentă la Marina Regală.

Andrew a părăsit Marina Regală în iulie 2001 şi, potrivit The Guardian, ziarele au relatat la acea vreme că valetul lui Andrew murise.

„Probabil că nu ştii, dar joi mi-am pierdut valetul. A murit în somn. Era cu mine de când aveam 2 ani”, spune mesajul de la „A” către Maxwell.

„Sunt puţin dezechilibrat, deoarece nu numai că biroul meu a fost restructurat, dar am părăsit Marina Regală şi acum întreaga mea viaţă este un haos, pentru că nu am pe nimeni care să aibă grijă de mine. El era un adevărat stâlp de sprijin şi aproape un membru al familiei. Dacă ai vreo idee bună despre cum să-mi revin, ţi-aş fi recunoscător pentru sfaturi”, a scris „A”.

„Ne vedem foarte curând… Sper că vei veni”, se încheie mesajul, semnat „A, xxx”.

Potrivit ABC New, într-un al treilea mesaj făcut public marţi de Departamentul de Justiţie, Maxwell îi transmite lui „A” un mesaj de la o altă persoană în care este vorba despre posibile activităţi într-o călătorie în Peru la începutul anului 2002, care include o altă referire la găsirea de fete.

„Mă îndoiesc că va găsi pe cineva aici, dar putem încerca”, scrie contactul peruan. „A” îi răspunde lui Maxwell: „Mi-ar plăcea să le fac pe toate, dar mă tem că nu va fi suficient timp! În ceea ce priveşte fetele, las asta în întregime în seama ta” şi a contactului peruan, a scris „A”.

Andrew a efectuat într-adevăr o vizită oficială în Peru în martie 2002. ABC News a întrebat Palatul Regal – care a declarat anterior că nu îl mai reprezintă pe Andrew – despre aceste mesaje.

Palatul a refuzat oficial să comenteze, dar a îndrumat ABC News către declaraţia publicată la momentul în care i-au fost retrase titlurile: „Gândurile şi simpatia profundă a regelui şi a reginei au fost şi vor rămâne alături de victimele şi supravieţuitorii oricărei forme de abuz”.

