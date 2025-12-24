Prima pagină » Știri externe » Reacția Kremlinului, după ce Zelenski a prezentat planul de pace în Ucraina propus Rusiei

Reacția Kremlinului, după ce Zelenski a prezentat planul de pace în Ucraina propus Rusiei

Olga Borșcevschi
24 dec. 2025, 13:02, Știri externe
Kremlinul a anunțat miercuri că pregătește un răspuns la propunerile elaborate de SUA și Ucraina pentru încheierea războiului.

„Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kiril Dmitriev, i-a transmis deja lui Vladimir Putin detaliile negocierilor cu Statele Unite privind planul de pace, în urma întâlnirii de la Miami. În prezent, Moscova trebuie să își formuleze poziția și să continue contactele cu partea americană”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

Peskov a fost rugat să comenteze declarația reprezentantului permanent al SUA la NATO, Matthew Whitaker, potrivit căreia, în negocierile cu Ucraina, „mingea este în terenul Rusiei”, iar SUA doresc să înțeleagă ce este dispusă Rusia să facă pentru a ajunge la o soluționare.

„Toți parametrii cheie ai poziției părții ruse sunt bine cunoscuți de colegii noștri din Statele Unite. (…) Acum [sarcina este] să ne formulăm poziția ulterioară și să continuăm contactele în cel mai apropiat timp”, a spus reprezentantul Kremlinului.

Peskov a mai adăugat că, în etapa actuală a procesului de pace, orice comentarii publice făcute prin intermediul mass-media sunt nepotrivite.

„Nu vom spune exact ce anume a adus Dmitriev și cu atât mai puțin nu vom discuta despre acest lucru prin presă”, a subliniat el.

De asemenea, Dmitri Peskov a refuzat să comenteze informațiile din presă despre un plan de pace al Kievului în 20 de puncte.

Cele mai noi