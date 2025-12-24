Tot mai mulți ucraineni își riscă viața și traversează Munții Carpați în România pentru a scăpa de război. Potrivit autorităților române, zeci de persoane traversează granița ilegal în fiecare săptămână. O echipă CNN a realizat un reportaj despre bărbații ucraineni care aleg să își riște viața trecând granița în România prin Munții Carpați, decât să meargă la război.

După aproape patru ani de război cu Rusia, Ucraina se confruntă în prezent cu o criză tot mai mare de personal, în timp ce Kievul încearcă să mențină o linie a frontului de aproximativ 1.000 de kilometri împotriva trupelor rusești care desfășoară un răzbi de uzură. Rusia, pe de altă parte, se poate baza pe o populație de trei ori mai mare decât cea a Ucrainei pentru a-și completa linia frontului cu soldați.

Cu toate că în prima fază a războiului din 2022 se menționa o campanie militară rapidă, în scurt timp, războiul s-a transformat într-unul static, de poziție, similar cu Primul Război Mondial. Artileria rămâne „regale câmpului de luptă”, alături de drone și tranșee, care completează peisajul sumbru al războiului. Deși nu există cifre publice privind pierderile din război, pierderile de pe front sunt tot mai mari pe zi ce trece.

CNN a realizat un reportaj cu câțiva dintre ucrainenii care au ales să evite recrutarea și au riscat să treacă Munții Carpați spre România. De la începutul războiului și până în luna septembrie a acestui an, Procuratura Generală a Ucrainei a deschis peste 290.000 de dosare penale pentru absența neautorizată a soldaților de pe câmpul de luptă și pentru dezertarea acestora. Legea marțială interzice tuturor bărbaților cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani care sunt eligibili pentru serviciul militar să părăsească țara.

30.000 de bărbați ucraineni au trecut granița ilegal în România

În cadrul reportajului, CNN l-a intervievat pe Pinkhasov, un șofer de taxi din Kiev care a ales să fugă din țară deoarece viața a devenit din ce în ce mai insuportabilă. „Nimeni nu vrea pace. Nici Putin, nici Zelenski, nici Trump”, a spus acesta reporterilor americani.

Odată ce a trecut granița, Pinkhasov s-a alăturat celor peste 30.000 de bărbați ucraineni care au trecut ilegal în România de la începutul conflictului din 2022, potrivit datelor de la Poliția de Frontieră. Tuturor li s-a acordat protecție temporată, o măsură a Uniunii Europene pentru cei care fug de război. Pe lângă cei 30.000 care au reușit să fugă în România, grănicierii ucraineni afirmă că peste 25.000 de persoane au fost prinse încercând să iasă din țară. Și asta doar spre România. Mulți ucraineni aleg să fugă prin Moldova, Ungaria, Belarus sau Polonia.

Contrabandiștii cer 14.000 de dolari ca să faciliteze trecerea în România

Nu toată lumea reușește să treacă nevătămat. Cel puțin 29 de ucraineni au murit înnecați în râul Tisa sau încercând să treacă Munții Carpați. Ucrainenii aleg fie să treacă granița pe cont propriu, fie ajutați de contrabandiști, care de cele mai multe ori îi abandonează în munți. Pentru cei care își permit, plata unui contrabandist poate fi tentantă. Unii dintre ei își promovează deschis serviciile pe rețelele de socializare. „Artem”, care are peste 4.000 de urmăritori pe TikTok, susține că poate facilita o trecere în România pentru 14.000 de dolari.

„Artem” a explicat că mituirea autorităților ucrainene, inclusiv a grănicerilor, pentru a le face să se uite în altă parte, este esențială pentru o trecere cu succes a graniței în România. Odată ce fugarul iese din țară, spune el, echipa sa îl ghidează online de la distanță.

„Preferă să moară în munți încercând să scape de război”

Dima, un alt ucrainean intervievat de jurnaliștii de la CNN, și-a pierdut toate degetele de la picioare din cauza frigului, după ce a petrecut cinci zile în Munții Carpați la temperaturi sub 0 grade Celsius. Unul dintre bărbații cu care călătorea a murit degerat în munți și a fost recuperat de salvamontiștii români câteva săptămâni mai târziu.

Ucrainenii care trec granița în România sunt recuperați de pe munte de salvamontiștii români. Dan Benga este omul responsabil cu aceste misiuni de salvare. Fost jucător de rugby devenit om de afaceri, el și-a dedicat viața din 2017 salvării celor care au probleme în munți.

Dan Benga spune că mulți ucraineni care trec granița nu sunt echipați corespunzător pentru a trece prin nămeți sau râpe abrupte. „Ar prefera să moară pe munți încercând să scape decât în război”, a declarat Benga pentru CNN.

