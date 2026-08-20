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Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit

Accident aviatic in Kenia - X/@globalbrief_now
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Șapte oameni au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit și a luat foc în apropierea Muntelui Ololokwe, din Kenya. Printre victime se află șeful serviciului de informații din Ecuador, soția sa și cinci cetățeni americani. 

Un zbor turistic deasupra unuia dintre peisajele spectaculoase ale Kenyei s-a încheiat într-o tragedie cumplită. Șapte persoane au murit miercuri după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit în apropierea Muntelui Ololokwe, la aproximativ 250 de kilometri nord de Nairobi.

Printre victime se află Michele Sensi-Contugi, în vârstă de 44 de ani, șeful serviciului de informații din Ecuador și un apropiat al președintelui Daniel Noboa. Alături de el a murit și soția sa, Stephany Hollihan, în vârstă de 42 de ani, potrivit BBC.

Potrivit autorităților americane, cinci cetățeni ai Statelor Unite se numără printre persoanele care și-au pierdut viața.

Pilotul elicopterului era cetățean kenyan, potrivit informațiilor relatate de ABC News, care citează un comandant local al poliției. Elicopterul efectua un zbor turistic de observare a peisajului atunci când s-a prăbușit

„Elicopterul transporta turiști pentru un zbor de observare a panoramei. La bordul elicopterului se aflau șapte persoane, un pilot și șase pasageri” și „nu există niciun supraviețuitor”, a declarat Fredrick Kabunge, directorul Autorității de anchetă asupra accidentelor aviatice din Kenya (AAID).

Sursa video – X/@Anxiousvids

Șeful serviciului de informații din Ecuador și soția sa, printre victime

Moartea lui Michele Sensi-Contugi a provocat reacții puternice în Ecuador, unde acesta ocupa una dintre pozițiile-cheie din aparatul de securitate al statului.

În vârstă de 44 de ani, Sensi-Contugi era un apropiat al președintelui Daniel Noboa și fusese numit director al serviciului de informații în 2024, într-o perioadă în care Ecuadorul se confrunta cu o gravă criză de securitate.

Pentru câteva luni, el a ocupat simultan și funcția de ministru de Interne.

Înainte de intrarea în serviciul public, Sensi-Contugi fusese om de afaceri în industria modei. Ulterior, a devenit și reprezentant al președintelui Noboa în mai multe companii de stat, inclusiv în compania petrolieră națională Petroecuador.

Soția sa, Stephany Hollihan, în vârstă de 42 de ani, a murit, de asemenea, în accident.

Creatoare de modă, Hollihan era prietenă cu Prima Doamnă a Ecuadorului, Lavinia Valbonesi.

„Astăzi, Michele și Stephany au plecat mult prea devreme. Gândurile mele se îndreaptă către familia lor, în special către copiii și părinții lor”, a transmis Roberto Luque, ministrul Infrastructurii și Transporturilor din Ecuador, într-un mesaj publicat pe X.

Adunarea Națională a Ecuadorului a anunțat că drapelul de la Palatul legislativ din Quito va fi coborât în bernă timp de trei zile în memoria victimelor. Printre cei care și-au pierdut viața se află și Jose Alberto Suarez, un oficial de rang înalt al televiziunii americane de limbă spaniolă Telemundo din Florida.

„Suntem devastați să aflăm vestea tragică potrivit căreia Jose a fost ucis într-un accident de elicopter în Kenya”, a declarat Cesar Conde, președintele NBCUniversal News Group, compania-mamă a Telemundo.

Departamentul de Stat al SUA a confirmat că cinci cetățeni americani au murit în accident. Ambasada Statelor Unite în Kenya se află în contact cu autoritățile locale și oferă asistență consulară.

Elicopterul s-a prăbușit lângă Muntele Ololokwe și a fost distrus de incendiu

Accidentul s-a produs la ora locală 09:13, în apropierea Muntelui Ololokwe, potrivit Autorității Aviației Civile din Kenya (KCAA). Aparatul era un EC-130-B4 fabricat de Eurocopter, companie devenită ulterior Airbus Helicopters.

Muntele Ololokwe se află la aproximativ 250 de kilometri în linie dreaptă la nord de Nairobi și este una dintre zonele cunoscute pentru turism și drumeții din Kenya.

Vârful se ridică la aproximativ 2.000 de metri altitudine, iar muntele are o semnificație aparte pentru poporul Samburu, care îl consideră sacru. În regiune sunt organizate atât excursii, cât și zboruri turistice cu elicopterul pentru observarea panoramei.

Echipele ajunse la locul tragediei au găsit epava grav avariată. Salvatorii au „descoperit aparatul distrus de impact și de incendiul care a urmat”, a declarat Fredrick Kabunge, directorul AAID.

Sursa video – X/@globalbrief_now

Anchetatorii Autorității de anchetă asupra accidentelor aviatice au fost trimiși în zonă pentru a stabili circumstanțele și cauza prăbușirii. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat ce a provocat accidentul.

Este a doua tragedie gravă implicând un elicopter în Kenya într-un interval relativ scurt. La 1 martie, șase persoane, printre care și un parlamentar, au murit după prăbușirea unui elicopter în vestul țării, potrivit AFP.

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