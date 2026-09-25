Consiliul local din Heidenau, un oraș din apropierea Dresdei, Germania, a decis să nu mai permită instalarea unor noi plăcuțe „Stolpersteine”, dedicate victimelor persecuției naziste. Moțiunea a fost susținută de partidul de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și de Uniunea Creștin-Democrată (CDU), formațiunea cancelarului Friedrich Merz, relatează Reuters.

Plăcuțele, un simbol al memoriei Holocaustului

„Stolpersteine” sunt mici plăci de alamă montate în trotuare, în fața locuințelor în care au trăit victime ale persecuției naziste. Ele reprezintă unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale culturii germane de comemorare a Holocaustului.

Consiliul din Heidenau a decis ca viitoarele comemorări să fie concentrate într-un monument din cimitirul din nordul orașului și să nu mai fie instalate alte plăcuțe în spațiul public.

Susținătorii moțiunii au argumentat că unii locuitori consideră nepotrivit faptul că plăcuțele sunt încastrate în pavaj și pot fi călcate.

Decizia reaprinde disputa dintre CDU și AfD

Hotărârea a provocat o nouă dezbatere în Germania privind „Brandmauer”, termenul folosit pentru politica partidelor tradiționale de a exclude cooperarea formală cu AfD.

Decizia din Heidenau a fost susținută atât de reprezentanții locali ai AfD, cât și de cei ai CDU.

Charlotte Knobloch, președinta unei organizații evreiești regionale din Bavaria, a criticat decizia.

„Sunt îngrozită că un partid democratic a ales să susțină o manevră atât de transparentă a partidului extremist AfD”, a declarat Knobloch pentru grupul de publicații Funke.

Administrația orașului recomandase respingerea moțiunii

Decizia consiliului a fost luată în ciuda recomandării administrației locale.

Înaintea votului, administrația orașului a transmis că o interdicție generală privind instalarea unor noi „Stolpersteine” nu este necesară pentru crearea unui monument central și nici nu este justificată de argumentele prezentate în moțiune.

Heidenau se află în landul Saxonia, în estul Germaniei, o regiune în care AfD are un sprijin electoral important.

AfD a contestat în mod repetat modul în care Germania își comemorează trecutul nazist. Unul dintre fondatorii partidului, Alexander Gauland, a descris la un moment dat perioada nazistă drept „o pată de rahat de pasăre” în raport cu cei 1.000 de ani de istorie germană pe care i-a prezentat drept, în rest, de succes.