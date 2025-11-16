Tragedie în Congo: O mină de cupru s-a prăbușit peste sute de oameni. Sunt peste 70 de morți

00:14 UPDATE: Numărul morților ar putea fi mai mare Potrivit Anadolu Agency, bilanțul persoanelor ucise în urma prăbușirii minei s-ar ridica la 70. Mult mai mulți oameni s-ar afla sub dărâmături.

O tragedie îngrozitoare a avut loc în Republica Democrată Congo: o mare porțiune a unei mine de cupru s-a prăbușit peste oameni.

Potrivit Reuters, cel puțin 49 de persoane au murit. Alte 20 au fost transportate la spital în stare critică.

În țară activează un număr imens de mineri ilegali, de la 1,5 la 2 milioane, care lucrează în mine artizanale.

Industria este legată de decenii de corupție, pierderi de vieți omenești și utilizarea muncii copiilor pentru a fi extrase zăcăminte de metale prețioase.

Inițial, Roy Kaumba, ministrul provincial, a declarat la TV că au fost raportate 32 de decese.

Sursa Video: Imagini amator

