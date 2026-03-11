PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”

Fostul premier Adrian Năstase a analizat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” perspectivele Partidului Social Democrat pe scena politică, în contextul tensiunilor cu USR-ul, un aspect ce ridică tot mai multe semne de întrebare cu privire la soarta coaliției. PSD are nevoie de o reformă internă și trasarea unor direcții clare, care să atragă un nou tip de electorat, a menționat Năstase. În ciuda vulnerabilităților din interiorul partidului, fostul premier mizează pe social-democrați la guvernare.

Conflictul dintre Partidul Social Democrat și USR continuă să zdruncine coaliția, iar fostul premier Adrian Năstase consideră că această situație este un semnal clar că PSD-ul trebuie să-și reconfigureze, urgent, identitatea politică.

Absența unor figuri noi în cadrul partidului și lipsa unei viziuni adaptate provocărilor actuale, care să răspundă nevoilor cetățenilor, sunt doar câteva dintre aspectele care au împiedicat evoluția PSD-ului, în ultima perioadă, subliniază Năstase.

„Cred că PSD-ul n-a reușit de-a lungul timpului să-și împrospeteze echipele de lideri. Nu cred că are echipe foarte puternice în Parlament, din acest motiv, nu cred că are obiective foarte clare pe termen mediu și pe termen lung”, punctează fostul premier.

„Care este targetul PSD-ului?”

Adrian Năstase atrage atenția că Partidul Social Democrat trebuie să reevalueze ce înseamnă, la momentul actual, valorile unui partid de stânga.

„Nu cred că PSD știe, la momentul de față, care sunt liniile importante în ceea ce înseamnă doctrina de stânga”, afirmă Năstase.

Acesta subliniază și nevoia Partidului Social Democrat de a-și adapta valorile la realitățile economice, care au determinat apariția unei noi clase de mijloc.

„Practic, țăranii sunt tot mai puțini, muncitori nu prea mai sunt. Cui te adresezi? Care este clasa de mijoc? Dacă te concentrezi doar pe pensionari și pe salariul minim, nu ajutăm foarte tare clasa de mijloc. Care este targetul PSD-ului?”, întreabă retoric Adrian Năstase.

„PSD-ului îi lipsește curajul”

Fostul premier subliniază că PSD-ului îi lipsește curajul.

„Putem spune că PSD-ului i-ar fi mai bine în opoziție?” intervine jurnalistul Ionuț Cristache. „Nu pot să spun lucrul ăsta, pentru că unora le-ar fi mai greu, fără îndoială”, e răspunsul lui Năstase.

„Absolut aberantă această formulă în care PSD-ul stă la aceeași masă cu USR-ul”

Fostul premier afirmă, însă, că există o incompatibilitate profundă între PSD și USR. Acest aspect ar trebui tranșat prin îndepărtarea de la guvernare a partidului condus de Dominic Fritz, mai sugerează Năstase.

„În plus, cred și eu că este important să fie adoptat bugetul, cred că e important să fie luate anumite anumite decizii referitoare la Parchete, la Serviciile de Informații. Cred că trebuie făcută o departajare clară inclusiv la nivelul partidelor, inclusiv la nivelul compatibilităților”, afirmă Năstase.

Adrian Năstase a făcut referință și la „grobianismul” tipic USR-ist, manifestat prin vocea senatorului Iulian Lorincz, care a declarat că USR-iștii nu vor pleca de la guvernare nici dacă se va arunca cu apă fiartă pe ei.

„Mi se pare absolut aberantă această formulă în care PSD-ul stă la aceeași masă cu USR-ul și care nu vrea să plece de nici măcar dacă se va arunca cu apă fiartă pe ei”, a precizat Năstase.

