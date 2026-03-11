Prima pagină » Știri politice » CSAT se reunește, azi, la Cotroceni. Pe agendă: posibila dislocare temporară în România a unor capabilități militare

11 mart. 2026, 08:32, Știri politice
Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește miercuri dimineață, de la ora 9:30, la Palatul Cotroceni, într-o ședință convocată de președintele Nicușor Dan, conform Mediafax.

Statele Unite iau în calcul trimiterea unor avioane militare la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu

Pe agenda discuțiilor se află mai multe teme de securitate, inclusiv analiza posibilității dislocării temporare în România a unor capabilități militare.

Potrivit Administrației Prezidențiale, membrii Consiliul Suprem de Apărare a Țării vor evalua și evoluțiile din Orientul Mijlociu, precum și implicațiile acestora pentru România.

Un alt punct important al discuțiilor vizează efectele pe care tensiunile din regiune le pot avea asupra pieței petroliere din România, în contextul instabilității din zonă.

Pe ordinea de zi se află și analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare, subiect care apare pe fondul preocupărilor legate de securitatea regională.

Potrivit unei informații publicate marți de G4Media, Statele Unite ar analiza posibilitatea trimiterii unor avioane militare la baza aeriană de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru eventuale operațiuni legate de situația din Orientul Mijlociu.

Conform acelorași surse citate de G4Media, discuțiile sunt deocamdată într-o fază preliminară și au caracter informal. Pentru a fi aprobată, o astfel de solicitare oficială ar trebui validată de ministerul Apărării și aprobată de CSAT. În funcție de capacitățile militare trimise la Kogăliniceanu ar putea fi nevoie și de aprobarea Parlamentului.

