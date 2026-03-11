Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul de post care costă doar 1.49 lei, începând de mâine

Acest produs aflat la mare căutare primăvara și mai ales în perioada cât ține Postul Paștelui este acum la reducere în noul catalog Lidl. Iar din toată oferta, are cea mai mare reducere.

Este vorba despre ridichile roșii, care vor putea fi cumpărate la un preț mult mai mic începând de mâine, joi, 12 martie.

Cât costă o legătură de ridichi la Lidl

Potrivit ofertei din catalogul retailerului german, legătura de ridichi roșii va costa doar 1,49 lei. În mod normal, prețul era de 2,49 lei, dar Lidl a oferit o reducere de 40%. Este cea mai mare reducere aplicată unui produs din categoria legumelor proaspete în actualul catalog al magazinului. Oferta face parte din campania dedicată produselor proaspete.

Ridichile sunt una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru cei care țin post sau care preferă o alimentație bazată pe legume și fructe. Ridichile sunt apreciate pentru gustul lor proaspăt și ușor picant și sunt folosite în salate sau ca garnitură. În plus, acestea conțin vitamine și minerale importante și sunt considerate un aliment potrivit pentru o dietă echilibrată.

Reduse cu 40%, ridichile roșii devin cel mai avantajos produs din oferta actuală a magazinului Lidl. Promoția este valabilă pentru câteva zile, în limita stocului disponibil.

Catalogul Lidl aduce și alte reduceri la produse proaspete. De exemplu, salata mixtă mediteraneană are un preț redus cu 25%, iar ciupercile champignon brune beneficiază de o reducere de 21%. Sunt oferte și la fructe, precum ananasul sau merele.

În această perioadă, când românii caută produse de post la prețuri accesibile, ridichile roșii sunt prezente în magazinele Lidl la un preț de doar 1,49 lei.

Pesto de fistic, tot mai popular

Tot clienții Lidl au parte de o altă ofertă atractivă, săptămâna aceasta. Un produs considerat de mulți drept o delicatesă în bucătărie este disponibil la un preț redus. Retailerul german Lidl vinde produsul de lux pesto de fistic Deluxe cu numai 19,99 lei borcanul.

Pesto de fistic face parte din gama premium Deluxe și este apreciat de consumatori pentru ingredientul principal. Fisticul reprezintă aproximativ 75% din compoziție, după cum arată eticheta. Borcanul are 190 de grame, iar din informațiile afișate în ofertă, prețul echivalent este de aproximativ 105,21 lei pe kilogram.

Pesto de fistic este un produs inspirat din bucătăria italiană și este folosit în special pentru prepararea pastelor, dar și ca sos pentru bruschete ori sandvișuri. Aroma sa bogată și textura cremoasă îl transformă într-un ingredient apreciat de pasionații de gastronomie, fiind tot mai popular în bucătăria modernă.

Versiunea celor de la Deluxe se remarcă printr-un conținut ridicat de fistic și un gust intens.