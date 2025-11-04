Tragedie în Italia! Unchiul Laurei Pausini a fost omorât de un român care a fugit de la locul accidentului

Tragedie în familia cântăreței italiene Laura Pausini. Unchiul ei, Ettore Pausini, a murit într-un accident rutier petrecut la periferia orașului Bologna. Bărbatu, în vârstă de 78 de ani, a fost lovit mortal de un autoturism în timp ce mergea cu bicicleta pe strada Stradelli Guelfi.

Autorul accidentului este un tânăr de 29 de ani, cu cetățenie română și moldovenească care are domiciliul în Rimini. Acesta s-a prezentat singur la sediul Poliției Locale din Bologna și a recunoscut că el se afla la volan în momentul impactului.

Unchiu Laurei Pausini, ucis de un român într-un accident rutier

Accidentul s-a produs cu puțin timp înainte de ora 13:30 pe Via Stradelli Guelfi. Bărbatul în vârstă de 78 de ani se plimba cu bicicleta de munte pe marginea drumului, într-o excursie de o zi, când a fost practic lovit de un vehicul care circula în aceeași direcție.

Medicii au încercat aproape o oră să îl resusciteze pe Ettore Pausini, însă rănile erau prea grave. Decesul a fost declarat la fața locului, în jurul orei 14:30.

Poliția locală din Bologna a percheziționat camerele de supraveghere și străzile suburbane pentru a-l localiza pe autorul accidentului, care a depășit în viteză după coliziune.

Primarul orașului Bologna, Matteo Lepore, și-a exprimat condoleanțe pentru familie și a promis că poliția se va implica deplin pentru a soluționa ancheta.

Cine a fost Ettore Pausini

Văduv cu o fiică în Trentino și ciclist pasionat, Pausini lucrase ca frizer în Piazza Azzarita timp de treizeci de ani. Recent fusese diagnosticat cu cancer. După recuperare, a devenit purtător de cuvânt al asociației Onconauti , care oferă servicii de reabilitare pacienților cu cancer.

În 2016, Laura Pausini a postat un fluturaș pentru asociație cu o fotografie a unchiului ei, sub titlul: Ettore 1, tumoră zero, meciul vieții sale . „Unchiul meu Ettore Pausini este un adevărat campion!”, a scris cântăreața. „Sunt mândră de tine și de medicii care te-au tratat , unchiule. Te iubesc!”