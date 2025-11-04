Prima pagină » Știri externe » Tragedie în Italia! Unchiul Laurei Pausini a fost omorât de un român care a fugit de la locul accidentului

Tragedie în Italia! Unchiul Laurei Pausini a fost omorât de un român care a fugit de la locul accidentului

04 nov. 2025, 11:33, Știri externe
Tragedie în Italia! Unchiul Laurei Pausini a fost omorât de un român care a fugit de la locul accidentului
sursa: Facebook Laura Pausini

Tragedie în familia cântăreței italiene Laura Pausini. Unchiul ei, Ettore Pausini, a murit într-un accident rutier petrecut la periferia orașului Bologna. Bărbatu, în vârstă de 78 de ani, a fost lovit mortal de un autoturism în timp ce mergea cu bicicleta pe strada Stradelli Guelfi.

Autorul accidentului este un tânăr de 29 de ani, cu cetățenie română și moldovenească care are domiciliul în Rimini. Acesta s-a prezentat singur la sediul Poliției Locale din Bologna și a recunoscut că el se afla la volan în momentul impactului.

Unchiu Laurei Pausini, ucis de un român într-un accident rutier

sursa: Facebook Laura Pausini

Accidentul s-a produs cu puțin timp înainte de ora 13:30 pe Via Stradelli Guelfi. Bărbatul în vârstă de 78 de ani se plimba cu bicicleta de munte pe marginea drumului, într-o excursie de o zi, când a fost practic lovit de un vehicul care circula în aceeași direcție.

Medicii au încercat aproape o oră să îl resusciteze pe Ettore Pausini, însă rănile erau prea grave. Decesul a fost declarat la fața locului, în jurul orei 14:30.

Poliția locală din Bologna a percheziționat camerele de supraveghere și străzile suburbane pentru a-l localiza pe autorul accidentului, care a depășit în viteză  după coliziune.

Primarul orașului Bologna, Matteo Lepore, și-a exprimat condoleanțe pentru familie și a promis că poliția se va implica deplin pentru a soluționa ancheta.

Cine a fost Ettore Pausini

Văduv cu o fiică în Trentino și ciclist pasionat, Pausini lucrase ca frizer în Piazza Azzarita timp de treizeci de ani. Recent fusese diagnosticat cu cancer. După recuperare, a devenit purtător de cuvânt al asociației Onconauti , care oferă servicii de reabilitare pacienților cu cancer.

În 2016, Laura Pausini a postat un fluturaș pentru asociație cu o fotografie a unchiului ei, sub titlul: Ettore 1, tumoră zero, meciul vieții sale . „Unchiul meu Ettore Pausini este un adevărat campion!”, a scris cântăreața. „Sunt mândră de tine și de medicii care te-au tratat , unchiule. Te iubesc!”

Citește și

EXTERNE Revista People l-a desemnat pe actorul Jonathan Bailey „cel mai sexy bărbat în viață”. Reacția actorului: „Este absurd”
10:30
Revista People l-a desemnat pe actorul Jonathan Bailey „cel mai sexy bărbat în viață”. Reacția actorului: „Este absurd”
EXTERNE Primire inedită a șefului Pentagonului în Seul. Pete Hegseth a salutat garda de onoare dintr-o mașină decapotabilă
10:21
Primire inedită a șefului Pentagonului în Seul. Pete Hegseth a salutat garda de onoare dintr-o mașină decapotabilă
ANALIZA de 10 Continuă „șahul etern”. Rusia lansează noul lansator multiplu de rachete SARMA de 300 mm, ca răspuns la rachetele americane HIMARS. Configurația și logistica apărării antiaeriene ucrainene, în pericol
10:00
Continuă „șahul etern”. Rusia lansează noul lansator multiplu de rachete SARMA de 300 mm, ca răspuns la rachetele americane HIMARS. Configurația și logistica apărării antiaeriene ucrainene, în pericol
EXTERNE Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani
08:38
Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani
EXTERNE Coreea de Nord, în doliu: a murit fostul șef de stat. Cine a fost KIM Yong Nam
08:31
Coreea de Nord, în doliu: a murit fostul șef de stat. Cine a fost KIM Yong Nam
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 759. Israelul a atacat sudul Libanului cu zeci de drone
07:28
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 759. Israelul a atacat sudul Libanului cu zeci de drone
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Poți fi alergic la alți oameni? Răspunsul te va surprinde!