Pe 14 iunie, la o zi după ce Israelul a inițiat operațiunea „Națiunea Leilor” și a bombardat instalațiile nucleare din Iran printr-un atac preventiv în încercarea de a anihila programul nuclear militar al Teheranului, un avion cargo a decolat din Republica Populară Chineză. A doua zi, un alt avion care transporta marfă a decolat dintr-un oraș de coastă. Luni, a decolat altul din Shanghai.

Acestea aveau ca destinație Luxemburg. Însă, aeronavele chinezești nu au pătruns niciodată în spațiul aerian european. Au traversat Kazahstanul, sudul Uzbekistanului și Turkmenistanului. Când s-au apropiat de spațiul aerian al Iranului, toate cele trei aeronave au dispărut de pe radar, scrie The Telegraph..

Există îngrijorări cu privire la ce ar fi putut trimite China în direcția Iranului, în contextul în care războiul regimului teocratic de la Teheran cu Israelul este în plină desfășurare. Experții în aviație au remarcat că tipul de avion utilizat – Boeing 747 cargo – este adesea folosit pentru transportul de echipamente militare și armament, fiind frecvent închiriat pentru contracte guvernamentale, potrivit Mediafax.

Republica Populară Chineză și Republica Islamică Iraniană fac parte din Organizația pentru Cooperare de la Shanghai (OSC), o organizație politică și economică de securitate internațională și apărare. Înființată în 2001, OSC este alcătuită din 10 membri:

China și Iranul sunt parteneri strategici, uniți în special prin opoziția față de ordinea mondială condusă de SUA și susținerea unui nou val de diplomație „multipolară”. Iranul este unul dintre principalii furnizori de energie ai Chinei, trimițând până la două milioane de barili de petrol pe zi. Nu este surprinzător faptul că Beijingul ar putea căuta modalități de a susține și stabiliza Republica Islamică.

Relațiile dintre Beijing și Teheran au fost stabilite din anul 1937, atunci când existau sub forma Republicii Chineze și a Statului Imperial al Persiei. Încă din anul 200 î.Hr., cele două civilizații au avut o istorie de schimburi economice și culturale via Drumului Mătăsii. În 2023, volumul exporturilor chinezești către Iran a fost în valoare de 10 miliarde de dolari. China a exportat în Iran utilaje, aparate și piese mecanice în proporție de 22,4%, mașini electrice în proporție de 15,5%, precum tractoare și camioane în proporție de 24,9%. Din 2025, China este cel mai mare partener comercial al Iranului.

În 2021, China și Iran au semnat un acord de cooperare pe 25 ani pentru a consolida relațiile reciproce cu componente „politice, economice și strategice”. Încă din 2011, China deține drepturi exclusive asupra mai multor câmpuri petroliere și zăcăminte de gaze naturale din Iran. Acestea pot fi apărate de trupe chineze după ce Beijingul a făgăduit că va trata orice atac străin împotriva acestor regiuni iraniene ca atacuri împotriva propriului teritoriu suveran și va riposta ca atare.

Generalul Zhang Zhaozhong a spus în 2011, potrivit South Asia Monitor și Epoch Times:

În 2020, potrivit Foreign Policy, un document a dezvăluit un parteneriat strategic de 25 ani între cele două țări. China a început să investească în infrastructura și porturile maritime ale Iranului. La schimb, Teheranul aprovizionează în mod regulat China cu petrol la prețuri reduse.

Într-un articol publicat pe Teheran Times, Cong Peiwu, ambasadorul Chinei în Iran, a declarat:

„La scurt timp după ce am sosit în Iran, am vizitat provincia Semnan și vechea stație poștală de acolo. Am simțit profund că încă de acum mai bine de 2.000 de ani, China și Iranul erau strâns legate prin intermediul anticului Drum al Mătăsii”.