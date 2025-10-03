Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming

Compania americană Netflix raportează pierderi de 15 miliarde de dolari în capitalizarea de piață după ce miliardarul Elon Musk, șeful companiilor Tesla, X și Space X, le-a recomandat americanilor conservatori (mai ales celor care sunt părinți) să-și anuleze abonamentul la serviciul de streaming pentru a combate propaganda „woke” din ultimele producții.

Miliardarul, cu o avere atinsă recent la 500 de miliarde de dolari, spune că cele mai noi seriale și filme de pe Netflix promovează conținut „woke” îndreptat către telespectatorii minori.

„Anulați-vă abonamentul la Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, a scris miliardarul pe platforma sa de socializare X.

Trendul „#CancelNetflix” ia amploare

Potrivit CNBC, haștagul „CancelNetflix” s-a viralizat pe platformele de social media, după ce tot mai mulți internauți au anunțat că vor boicota serviciul de streaming. Acțiunile Netflix au scăzut cu 4,3% într-o zi și jumătate, ajungând la 1.140,50 dolari. Capitalizarea de piață a firmei a scăzut la 482,9 miliarde de dolari joi, comparativ cu aproximativ 498 de miliarde de dolari miercuri, conform datelor de la stockanalysis.com. Pierderile totale ajung la 15 miliarde de dolari, transmite TRT World.

S-ar părea că serialul de animație „Dead End” a fost producția care a stârnit sentimentele anti-trans în rândul telespectatorilor conservatori. Tot mai muți acuză platforma că este „ostilă” față de americanii albi și pune personajele de culoare sau LGBT în centrul atenției.De asemenea, regizorul Hamish Steele l-ar fi criticat pe regretatul activist conservator Charlie Kirk, scrie Forbes.

Și în România, liderul opoziției a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming

În România, George Simion, liderul partidului naționalist de dreapta AUR, s-a alăturat și el trendului, cerându-le susținătorilor să își anuleze abonamentele, argumentând că „Netflix este o platformă pentru propagandă woke și pro-transgender”.

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă woke și pro-transgender. Gata!”, a scris George Simion, vineri, pe contul său de X.

