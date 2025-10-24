Prima pagină » Știri externe » TRENUL „regal” Orient-Express lansează o nouă rută de lux încărcată de istorie în 2026. Noua experiență va costa 18.000 de dolari

TRENUL „regal” Orient-Express lansează o nouă rută de lux încărcată de istorie în 2026. Noua experiență va costa 18.000 de dolari

Mihai Tănase
24 oct. 2025, 09:36, Știri externe
Foto: Profimedia images

Cel mai celebru tren de lux din lume, Venice Simplon-Orient-Express, va lansa în 2026 o rută spectaculoasă de la Paris la Coasta Amalfi, în Italia. Călătoria de trei nopți promite o experiență exclusivistă, cu decor Art Deco, servicii de cinci stele și opriri în locuri legendare precum orașul antic Pompeii.

Operat de compania Belmond, trenul Venice Simplon-Orient-Express își va extinde rețeaua de rute în 2026, adăugând un itinerariu nou pentru împătimiții luxului: ruta Paris – Coasta Amalfi.

Prima călătorie pe această rută va cuprinde trei nopți și va avea loc pe 4 mai 2026. Vizitatorii vor avea parte de o oprire specială la Pompeii, sit arheologic înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Pasagerii vor fi întâmpinați cu șampanie la îmbarcare, muzică live la pian în celebrul vagon-bar „3674” și meniuri rafinate servite în vagoanele-restaurant cu decoruri inspirate din anii ’20., scrie Libertatea.

Foto: Profimedia images

Foto: Profimedia images

Trenul oferă trei tipuri de cabine: cabine twin istorice, suite elegante și suite Grand, fiecare amenajată cu detalii Art Deco și dotată cu facilități moderne.

„Această călătorie oferă oaspeților o modalitate unică de a experimenta una dintre cele mai celebre linii de coastă ale Italiei – cu stâncile, satele și priveliștile sale la mare dezvăluite într-un mod pe care numai Venice Simplon-Orient-Express îl poate oferi”, a declarat Pascal Deyrolle, directorul general al trenului.

După oprirea la Pompeii, pasagerii vor fi transferați la Hotel Caruso, un palat din secolul al XI-lea situat în Ravello, unde vor petrece două nopți cu vederi spectaculoase asupra Coastei Amalfi. Programul include cine de gală cu produse locale, excursii cu barca la Positano și lecții de pictură susținute de artiști italieni.

Noua rută face parte din conceptul „Villeggiatura cu trenul”, o serie de călătorii tematice dedicate stilului de viață italian și relaxării.

În sezonul 2026, trenul va mai circula pe alte trei trasee de lux, respectiv Paris – Veneția (25- 28 aprilie 2026), Paris – Florența (19- 22 septembrie 2026) și Paris – Portofino (15 -18 octombrie 2026).

Cât costă un bilet în trenul regal Orient-Express

Prețurile pentru pachetul „Villeggiatura cu trenul” încep de la 18.000 de dolari de persoană, pentru doi oaspeți care împart o cabină istorică și petrec două nopți la Hotel Caruso. Costul include toate mesele cu vinuri selectate de somelier, serviciu de steward 24/7, băuturi răcoritoare nelimitate, transferuri și excursii private.

Trenul Venice Simplon-Orient-Express este un simbol al eleganței și rafinamentului de peste un secol. Lansat în 1982 ca parte a viziunii fondatorului James B. Sherwood, trenul a fost restaurat cu grijă, păstrând vagoanele originale construite între 1926 și 1949.

Printre ele se află și vagonul de dormit 3309, blocat timp de 10 zile într-un troian de zăpadă în 1929, incident care a inspirat celebra poveste „Crima din Orient Express” scrisă de Agatha Christie.

