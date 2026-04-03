Accident pe A1, în Timiș: două microbuze s-au ciocnit frontal. Cinci persoane au ajuns la spital

Un accident rutier produs în noaptea de miercuri spre joi, pe Autostrada A1, în județul Timiș, a mobilizat de urgență echipajele de intervenție. Două microbuze, unul de persoane și unul de marfă, s-au izbit, iar cinci victime au fost transportate la spital.

Accident pe autostrada A1

Potrivit ISU Timiș, accidentul a avut loc în jurul orei 23:35, la kilometrul 518, pe sensul Arad – Timișoara. În coliziune au fost implicate 11 persoane, toate conștiente și cooperante, fără a fi încarcerate.

La fața locului au intervenit rapid echipaje de pompieri, ambulanță și poliție, care au acordat primul ajutor și au evaluat starea victimelor.

Cinci victime, transportate la spital

În urma impactului, cinci persoane, dintre care trei femei și doi bărbați, au fost duse la Unitatea de Primiri Urgențe din Timișoara pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

Recomandarea autorului: