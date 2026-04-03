Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că vrea ca echipa de fotbal Steaua Bucureşti să aibă drept de promovare în Superliga și sunt două variante.

Pentru ca echipa din Ghencea să poată juca în prima liga trebuie o asociere în participaţiune fără scop patrimonial sau o asociere a Clubului Sportiv al Armatei cu mediul privat.

Ministrul Apărării a anunțat cum poate promova Steaua în Superliga

„Având în vedere preocuparea din zona publică a promovării clubului de fotbal în Divizia A, vă spun foarte asumat şi foarte răspicat că da, vreau ca Steaua să ajungă în Divizia A. Şi m-am uitat care sunt piedicile. Una dintre ele este legea sporturilor care nu permite ca cluburile sportive de drept public, aşa cum este Clubul Sportiv al Armatei. să intre în Divizia A, având în vedere forma actuală a legii. Există o altă variantă de modificare doar a legii Ministerului Apărării Naţionale, astfel încât să dea posibilitatea ministerului să înfiinţeze o societate comercială.

Însă pentru aceste două variante este nevoie şi de altcineva decât doar de mine, care vreau să se întâmple lucrurile astea. E nevoie de o voinţă politică la nivel de coaliţie, la nivel de Parlament. Şi voi încerca în paralel şi aceste variante. Am început să mă uit care sunt lucrurile care ţin doar de mine şi doar de minister. Şi aici sunt două. O asociere în participaţiune fără scop patrimonial sau o asociere a Clubului Sportiv al Armatei cu cine doreşte din mediul privat”, a spus Radu Miruţă.

„Invit orice entitate privată care se gândeşte să analizeze dacă este preocupată să intre într-un parteneriat cu Ministerul Apărării pentru a gestiona situaţia fotbalistică de la Clubul Sportiv al Armatei să trimită un mesaj pe [email protected] şi în două-trei zile eu voi participa personal cu aceste entităţi private pentru a analiza care sunt traseele şi paşii următori de interes şi pentru mediul privat. Bucata de sport trebuie ţinută la Ministerul Apărării pentru militari. Bucata de intrare în Divizia A, de management al unui club de fotbal care să joace la cel mai înalt nivel, din punctul meu de vedere trebuie să se întâmple printr-un parteneriat între ce are ministerul, cu palmaresul acestui club care a fost al Ministerului Apărării, cu valoarea mărcii, a siglei acestui club, cu bazele pe care ministerul le pune la dispoziţie, dar bucata care mai rămâne trebuie să fie gestionată prin implicarea în analiza mea a mediului privat şi sunt foarte deschis pentru orice fel de discuţii corecte pentru ambele părţi”, a mai spus acesta.