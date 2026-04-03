A fost panică într-un tren de mare viteză din Germania, după ce un tânăr de 20 de ani a detonat mai multe dispozitive explozive, rănind 12 persoane. Atacul șocant s-a petrecut pe ruta spre Frankfurt. Pasagerii au intervenit în ultimul moment pentru a evita un dezastru de proporții.

Un atac șocant a avut loc într-un tren ICE, echivalentul german al trenurilor de mare viteză (TGV), unde un tânăr în vârstă de 20 de ani a declanșat din senin mai multe dispozitive explozive, provocând panică în rândul pasagerilor, scrie Bnonews.com.

Potrivit poliției, 12 persoane au fost rănite ușor în urma exploziilor. Suspectul, care avea asupra sa și două cuțite, a fost imobilizat chiar de către pasageri, care au reușit să-l închidă în toaleta trenului până la sosirea forțelor de ordine.

Incidentul s-a petrecut joi seară, într-un tren care circula spre Frankfurt, având la bord aproximativ 180 de pasageri. Toți au fost evacuați în siguranță după oprirea trenului.

Motivele atacului, încă neclare

Autoritățile germane au deschis o anchetă pentru a stabili motivația atacatorului. Deocamdată, nu există o concluzie oficială privind mobilul acestuia. Potrivit publicației Bild, suspectul ar fi declarat că intenționa „să ucidă oameni”, însă această informație nu a fost confirmată oficial de anchetatori.

Martorii citați de postul public Deutschlandfunk au precizat că dispozitivele explozive conțineau granule de plastic, ceea ce ar putea explica numărul relativ redus de răniți în urma incidentului.

Intervenția rapidă a pasagerilor a fost esențială pentru evitarea unei tragedii de proporții, spun autoritățile, care continuă investigațiile pentru a clarifica toate circumstanțele acestui atac.

