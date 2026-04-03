Misiunea Artemis II continuă. NASA a dat undă verde ca echipajul să părăsească orbita Pământului și să se îndrepte spre Lună

Misiunea Artemis II continuă. Lansarea a avut loc la data de 1 aprilie 2026 și a fost un real succes. Aceasta s-a produs de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, iar pe 10 aprilie 2026 urmează să amerizeze în Oceanul Pacific. Acum, NASA a dat undă verde ca echipajul să părăsească orbita Pământului și să se îndrepte spre Lună.

În cursul zilei de joi, 2 aprilie 2026, NASA a dat undă verde ca echipajul Artemis II să părăsească orbita Pământului și să se îndrepte spre Lună. Această misiune este precum un test care are menirea de a deschide o cale către o revenire pe solul lunar în 2028.

Echipajul a primit acceptul să părăsească Orbita Pământului

Accentul a fost transmis de Jeff Radigan, director de zbor de la centrul de control din Houston.

„Este un «go»” pentru ca nava spaţială Orion să efectueze operaţiunea, prevăzută la ora 2:49, ora României, după ce NASA „şi-a încheiat deliberările în urmă cu câteva minute. Vom continua pe această cale şi ne vom pregăti pentru propulsie”, a anunţat directorul de zbor Jeff Radigan de la centrul de control din Houston, puţin după ora 23:00, ora României, notează Stirileprotv.ro.

„Perfect, Jeff, mă bucur să aud asta”, a fost răspunsul unuia dintre membrii echipajului.

