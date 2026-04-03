După un început de an marcat de probleme logistice și întârzieri în producție, Dacia începe să recupereze teren pe piețele europene. Datele din martie indică o revenire clară în Franța și Spania, unde vânzările sunt în creștere, iar modelul Sandero își recâștigă pozițiile de top, relateză Profit.ro.
Dacia a înmatriculat 14.884 de autoturisme în Franța în luna martie, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția vine după două luni slabe, în care marca a înregistrat scăderi semnificative.
„La sfârșitul anului trecut am avut o schimbare de modele și de asemenea de motoare. Am putea avea o ușoară încetinire, mai mult din cauza logisticii și a schimbărilor în producție decât a comenzilor, a explicat anterior Katrin Adt, CEO Dacia, precizând ulterior că s-au înregistrat blocaje în transportul maritim, în zona Gibraltar, din cauza vremii nefavorabile.”
Problemele par însă în mare parte depășite. Sandero a ajuns la 13.633 de unități vândute în Franța și a urcat pe locul 3 în clasament. În schimb, Duster rămâne în afara top 10, cu 7.650 de unități, în timp ce Bigster a bifat 4.306 mașini livrate.
Chiar și în aceste condiții, bilanțul pe primul trimestru rămâne negativ pe piața franceză, cu un recul de 17,8%, însă compania mizează pe o recuperare în lunile următoare.
În Spania, Dacia urmează un tipar similar. Sandero a redevenit cea mai vândută mașină din țară, cu 3.317 unități în martie și un total de 7.526 în primul trimestru, menținând un avans față de principalii competitori.
Per total, marca a vândut 5.903 autoturisme în martie și a urcat pe locul opt în clasamentul general, cu o ușoară creștere față de anul trecut. Totuși, pe întreg trimestrul, Dacia rămâne pe minus, cu o scădere de 12,5%.
Restul gamei Dacia a avut volume mai reduse în Spania: Bigster – 622 unități, Duster – 1.406, Jogger – 434 și Spring – 124.
Un element-cheie în evoluția vânzărilor îl reprezintă relansarea producției pentru modelele Sandero, Jogger și Logan facelift, alături de noile motorizări. Producția a fost demarată abia în martie, iar livrările au început spre finalul lunii. Decalajul a generat un gol temporar în livrări, amplificat de problemele logistice anterioare, însă reluarea ritmului de producție ar putea susține revenirea Dacia în trimestrele următoare.
Dacia reduce producția în România și concediază 1.200 de angajaţi de la uzina de la Mioveni. Unde va fi fabricat celebrul Striker