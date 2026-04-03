După un început de an marcat de probleme logistice și întârzieri în producție, Dacia începe să recupereze teren pe piețele europene. Datele din martie indică o revenire clară în Franța și Spania, unde vânzările sunt în creștere, iar modelul Sandero își recâștigă pozițiile de top, relateză Profit.ro.

Creștere vizibilă în Franța, după un start dificil

Dacia a înmatriculat 14.884 de autoturisme în Franța în luna martie, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția vine după două luni slabe, în care marca a înregistrat scăderi semnificative.

„La sfârșitul anului trecut am avut o schimbare de modele și de asemenea de motoare. Am putea avea o ușoară încetinire, mai mult din cauza logisticii și a schimbărilor în producție decât a comenzilor, a explicat anterior Katrin Adt, CEO Dacia, precizând ulterior că s-au înregistrat blocaje în transportul maritim, în zona Gibraltar, din cauza vremii nefavorabile.”

Problemele par însă în mare parte depășite. Sandero a ajuns la 13.633 de unități vândute în Franța și a urcat pe locul 3 în clasament. În schimb, Duster rămâne în afara top 10, cu 7.650 de unități, în timp ce Bigster a bifat 4.306 mașini livrate.

Chiar și în aceste condiții, bilanțul pe primul trimestru rămâne negativ pe piața franceză, cu un recul de 17,8%, însă compania mizează pe o recuperare în lunile următoare.

Spania: Sandero revine lider de piață

În Spania, Dacia urmează un tipar similar. Sandero a redevenit cea mai vândută mașină din țară, cu 3.317 unități în martie și un total de 7.526 în primul trimestru, menținând un avans față de principalii competitori.

Per total, marca a vândut 5.903 autoturisme în martie și a urcat pe locul opt în clasamentul general, cu o ușoară creștere față de anul trecut. Totuși, pe întreg trimestrul, Dacia rămâne pe minus, cu o scădere de 12,5%.

Producția noilor modele, factor decisiv pentru revenire

Restul gamei Dacia a avut volume mai reduse în Spania: Bigster – 622 unități, Duster – 1.406, Jogger – 434 și Spring – 124.

Un element-cheie în evoluția vânzărilor îl reprezintă relansarea producției pentru modelele Sandero, Jogger și Logan facelift, alături de noile motorizări. Producția a fost demarată abia în martie, iar livrările au început spre finalul lunii. Decalajul a generat un gol temporar în livrări, amplificat de problemele logistice anterioare, însă reluarea ritmului de producție ar putea susține revenirea Dacia în trimestrele următoare.

