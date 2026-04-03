JD Vance, vizită strategică în Ungaria. Sprijin direct pentru Orban cu doar câteva zile înainte de alegerile decisive de la Budapesta

JD Vance va efectua o vizită oficială în Ungaria pe 7 și 8 aprilie, unde se va întâlni cu premierul Viktor Orban, chiar înainte de alegerile legislative decisive din 12 aprilie.

Vicepreședintele american va fi însoțit de soția sa, Usha Vance, și va susține un discurs despre „bogatul parteneriat dintre Ungaria și Statele Unite”, potrivit unui comunicat oficial. Vizita liderului american este interpretată ca un semnal clar de susținere pentru Viktor Orban, aflat într-o cursă electorală dificilă.

Administrația Trump a fost un susținător vocal al agendei conservatoare și anti-imigrație a lui Orbán. În februarie, președintele Donald Trump l-a susținut public pe premierul ungar înaintea votului.

„L-am susținut cu mândrie pe Viktor la alegerile din 2022 și este o onoare să o fac din nou”, a scris Trump în februarie.

Trump are o istorie de susținere activă a aliaților săi politici conservatori de dreapta. El i-a susținut pe Sanae Takaichi din Japonia și pe Javier Milei din Argentina în campaniile lor. Ambii au ieșit învingători.

Viktor Orban, „în corzi” înainte de alegeri

Premierul maghiar, aflat la putere de 16 ani și considerat un aliat apropiat al lui Donald Trump și Vladimir Putin, se confruntă cu o scădere masivă în sondaje în fața liderului opoziției, Peter Magyar.

Mai mulți lideri politici europeni îl acuză pe Orban ar beneficia de sprijin indirect din partea Rusiei pentru a-și consolida poziția electorală, într-un context deja tensionat. De asemenea, mai mulți parlamentari ai Consiliul Europei au avertizat asupra caracterului „toxic” al campaniei electorale făcute de Viktor Orban, marcată de „propaganda rusească incendiară” și de o nemulțumire tot mai mare în rândul populației.

În discursurile sale recente, Viktor Orban a criticat dur Uniunea Europeană și a indicat Ucraina drept una dintre principalele ținte politice, în timp ce a legat și mai mult relațiile cu Vladimir Putin.

