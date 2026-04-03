Armata SUA își schimbă direcția strategică. Pete Hegseth îl demite pe Randy George, șeful Statului Major, în plin război în Iran

Armata SUA își schimbă direcția strategică. Pete Hegseth, Secretarul Apărării, a decis să îl demită pe Randy George, șeful Statului Major, în plin război în Iran. De altfel, i-a cerut acestuia să se pensioneze imediat. Generalul, născut în 1964, ocupă funcția de al 41-lea șef de Stat Major al Armatei  din septembrie 2023.

Randy George este ofițer de rang înalt al Armatei SUA. De altfel, este veteran al războaielor din Irak și Afganistan, iar de circa 3 ani este șeful Statului Major. Înainte, a activat ca adjunct al Statului Major. Activitatea sa a fost axată pe modernizarea forțelor, precum și pe pregătirea pentru luptă. El a mai fost asistent militar senior al secretarului Apărării, Lloyd Austin, între 2021 și 2022.

Acum, Pete Hegseth i-a cerut acestuia să demisioneze și să se pensioneze, arată CBS News. Secretarul Apărării își dorește ca poziția să fie ocupată de o persoană care împărtășește viziunile sale și ale președintelui Donald Trump.

În mod normal, ar fi trebuit să își dețină funcția până în 2027. Mandatul este de 4 ani. Un posibil înlocuitor al său ar putea fi actualul adjunct al șefului de Stat Major al Armatei, generalul Christopher LaNeve.

Anunțul demiterii șefului Statului Major vine după ce Secretarul Apărării, Pete Hegseth, postase pe social media despre ridicarea suspendării echipajului aeronautic care a survolat casa lui Kid Rock din Nashville, weekendul trecut.

„După ce Armata a anunțat suspendarea aviatorilor implicați și o revizuire administrativă, Hegseth a trecut peste decizia Armatei, scriind pe contul său personal X: «Fără pedeapsă. Fără anchetă. Continuați, patrioților»”, arată sursa citată anterior. Pe de altă parte, demiterea sa nu a avut legătură cu acest incident.

CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan

