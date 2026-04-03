Armata SUA își schimbă direcția strategică. Pete Hegseth îl demite pe Randy George, șeful Statului Major, în plin război în Iran

Armata SUA își schimbă direcția strategică. Pete Hegseth, Secretarul Apărării, a decis să îl demită pe Randy George, șeful Statului Major, în plin război în Iran. De altfel, i-a cerut acestuia să se pensioneze imediat. Generalul, născut în 1964, ocupă funcția de al 41-lea șef de Stat Major al Armatei din septembrie 2023.

Randy George este ofițer de rang înalt al Armatei SUA. De altfel, este veteran al războaielor din Irak și Afganistan, iar de circa 3 ani este șeful Statului Major. Înainte, a activat ca adjunct al Statului Major. Activitatea sa a fost axată pe modernizarea forțelor, precum și pe pregătirea pentru luptă. El a mai fost asistent militar senior al secretarului Apărării, Lloyd Austin, între 2021 și 2022.

A fost solicitată demiterea lui Randy George, șeful Statului Major

Acum, Pete Hegseth i-a cerut acestuia să demisioneze și să se pensioneze, arată CBS News. Secretarul Apărării își dorește ca poziția să fie ocupată de o persoană care împărtășește viziunile sale și ale președintelui Donald Trump.

În mod normal, ar fi trebuit să își dețină funcția până în 2027. Mandatul este de 4 ani. Un posibil înlocuitor al său ar putea fi actualul adjunct al șefului de Stat Major al Armatei, generalul Christopher LaNeve.

Anunțul demiterii șefului Statului Major vine după ce Secretarul Apărării, Pete Hegseth, postase pe social media despre ridicarea suspendării echipajului aeronautic care a survolat casa lui Kid Rock din Nashville, weekendul trecut.

„După ce Armata a anunțat suspendarea aviatorilor implicați și o revizuire administrativă, Hegseth a trecut peste decizia Armatei, scriind pe contul său personal X: «Fără pedeapsă. Fără anchetă. Continuați, patrioților»”, arată sursa citată anterior. Pe de altă parte, demiterea sa nu a avut legătură cu acest incident.

