În 2007, senatorul republican John McCain, care era văzut ca un potențial succesor al președintelui George W. Bush, a fredonat melodia parodie „Bomb Iran”, fiind vizibil amuzat.

Deși republicanul a declarat ulterior că „a fost o glumă”, tabăra adversară n-a întârziat să-l critice.

John McCain, care a susținut intervenția militară în Irak din 2003, a considerat problema iraniană drept una dintre cele mai mari „crize” de la finalul Războiului Rece, acuzând regimul teocratic de la Teheran pentru programul nuclear folosit în scopuri militare.

„Iranul este dedicat distrugerii Israelului. Asta ar trebui să ne preocupe, dar acum ei încearcă să obțină capacități nucleare. Mă rog în fiecare noapte să evităm un conflict cu Iranul”, a avertizat politicianul care a pierdut alegerile prezidențiale din 2008 în fața candidatului democrat Barack Obama.

Melodia „Bomb Iran” este o parodie a cântecului „Barbara Ann” din 1961 a trupei Regents, compusă de Fred Fassert și popularizată de Beach Boys în 1965. În 1980, după revoluția islamică și începutul crizei ostaticilor din Iran, Vince Vance & the Valiants au înregistrat melodia parodie prin care un grup de activiști hipioți cer guvernului american să bombardeze nuclear Iranul.

După bombardarea instalațiilor nucleare iraniene pe 22 iunie, președintele Donald Trump a postat pe platforma Truth Social un montaj video cu bombardierele B-2 „Spirit”, în timp ce se aude melodia „Bomb Iran” pe fundal. Deși au apărut suspiciuni în privința succesului operațiunii, președintele a susținut în mod repetat că programul nuclear iranian a fost „anihilat”.

Din 13 iunie 2025, de când premierul israelian a inițiat „Operațiunea Națiunea Leilor”, rețelele de socializare s-au umplit de glume despre războiul dintre Israel și Iran. Nu este prima oară! Un val de meme-uri despre cel de-al Treilea Război Mondial a fost în primele zile ale anului 2020, după ce Donald Trump, aflat atunci în primul mandat prezidențial, l-a ucis pe generalul iranian Qasem Soleimani.

Pe YouTube, X, Reddit și Truth Social au fost publicate și glume jignitoare la adresa Israelului de către susținători ai regimului ayatollahului, dar și critici dure la adresa lui Donald Trump după ce a bombardat instalațiile nucleare iraniene. Furios pe președintele republican că ar putea băga țara într-un nou război în Orientul Mijlociu (deși a promis în campania electorală că va avea o politică pașnică), un votant s-a filmat pe TikTok cum și-au distrus șapca MAGA (Make America Great Again), arzând-o pe un grătar.

Pe YouTube, un clip generat de inteligența artificială (SORA de la Open AI) îl arată pe premierul israelian Benjamin Netanyahu când este deranjat de câinele său, un labrador ce are chipul președintelui Donald Trump. Într-o altă secvență, premierul israelian îi întinde un os câinelui în timp ce se filmează, transmisiunea în direct fiind vizionată de dictatorii Vladimir Putin și Kim Jong-Un care se amuză.

Clipul AI care îl ilustrează pe Trump ca „animalul de companie a lui Netanyahu” are peste 1 milion de vizualizări.



Televiziunea de stat iraniană a difuzat un film de animație LEGO în care glorifica rezistența Iranului la atacurile israelo-americane.

Iranian State TV Airs Lego-Style Animation Glorifying Its War with Israel: Iran Launches Missile Barrages at Israel, Downs Israeli Aircraft, Destroys High-Rises, Port, Air Base; “We Are the Ones Who Control the Game” pic.twitter.com/q43sHRvqhJ

