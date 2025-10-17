Prima pagină » Știri externe » Trump a scos o înjurătură pe gură când a fost întrebat despre relația încordată cu regimul din VENEZUELA

Trump a scos o înjurătură pe gură când a fost întrebat despre relația încordată cu regimul din VENEZUELA

17 oct. 2025, 22:33, Știri externe
Trump a scos o înjurătură pe gură când a fost întrebat despre relația încordată cu regimul din VENEZUELA

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, vineri seară, că regimul din Venezuela a început să ofere o serie de concesii de teama operațiunilor Washingtonului, folosind o expresie injurioasă la adresa liderului autoritarist de la Caracas, Nicolas Maduro.

Întrebat despre tentativele președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de a îmbunătăți relațiile cu Statele Unite, pe fondul operațiunilor Agenției Centrale de Informații (CIA), Trump a declarat:

Nicolas Maduro ”a oferit totul, aveți dreptate. Știți de ce? Pentru că nu vrea să … cu Statele Unite”.

Administrația Donald Trump a autorizat operațiuni ale Agenției Centrale de Informații (CIA) în Venezuela, în ceea ce este o intensificare a campaniei împotriva președintelui Nicolas Maduro. Washingtonul are tensiuni cu Venezuela de mulți ani și, conform analiștilor, încearcă să forțeze o schimbare a regimului.

Autorizarea operațiunilor constituie intensificarea campaniei împotriva Venezuelei. În ultimele săptămâni, armata americană a atacat nave în largul coastelor Venezuelei, argumentând că transportă droguri și omorând 27 de oameni.

Însă oficiali americani au semnalat în privat că obiectivul este de fapt înlăturarea de la putere a președintelui Nicolas Maduro. Noua autorizație va permite CIA să efectueze operațiuni letale în Venezuela și campanii de amploare în Caraibe.

Agenția Centrală pentru Informații va putea lansa operațiuni directe contra lui Nicolas Maduro și a Guvernului său, inclusiv în colaborare cu armata americană.

Vineri, Trump a anunțat că un submarin care transporta droguri a fost atacat de armata americană în Caraibe.

”Am atacat un submarin care transporta droguri, era construit în mod special pentru a transporta cantități mari de droguri”, a afirmat Trump.

Foto: Profimedia

Video: Fox News

Citește și

ACTUALITATE VIDEO Trump l-a primit pe Zelenski. Președintele SUA afirmă că „Putin vrea OPRIREA războiului”. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk
20:47
VIDEO Trump l-a primit pe Zelenski. Președintele SUA afirmă că „Putin vrea OPRIREA războiului”. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk
EDUCAȚIE O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de limba și literatura ROMÂNĂ, precum și seminarii despre istoria românilor
20:13
O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de limba și literatura ROMÂNĂ, precum și seminarii despre istoria românilor
SHOWBIZ Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
19:59
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
VIDEO Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”
18:13
Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”
EXTERNE DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific
18:08
DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific
EXTERNE Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului
17:16
Comunitatea internațională continuă demersurile împotriva programului NUCLEAR iranian. Noua Zeelandă a reimpus sancțiuni Teheranului
Mediafax
Explozia din Rahova. Distrigaz: Sigiliul a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate
Digi24
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”
Cancan.ro
Răsturnare de situație! Cine ar fi umblat la robinetul de gaz al blocului din Rahova. Acuzații grave: 'Zice să-mi plătiți 1.500 lei
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Mediafax
Bujduveanu: În una dintre scările blocului din complex, nu se va mai putea intra niciodată
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
Zi de doliu pentru România. Călin Georgescu, îndurerat de tragedie: Când inima se răcește, viața plătește
Evz.ro
Salamul de Sibiu, același nume, compoziții diferite. Analiza produselor de pe piață
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
(P) De ce să aleg un GPU server în locul unui server tradițional CPU?