Trump a scos o înjurătură pe gură când a fost întrebat despre relația încordată cu regimul din VENEZUELA

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, vineri seară, că regimul din Venezuela a început să ofere o serie de concesii de teama operațiunilor Washingtonului, folosind o expresie injurioasă la adresa liderului autoritarist de la Caracas, Nicolas Maduro.

Întrebat despre tentativele președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de a îmbunătăți relațiile cu Statele Unite, pe fondul operațiunilor Agenției Centrale de Informații (CIA), Trump a declarat:

Nicolas Maduro ”a oferit totul, aveți dreptate. Știți de ce? Pentru că nu vrea să … cu Statele Unite”.

Administrația Donald Trump a autorizat operațiuni ale Agenției Centrale de Informații (CIA) în Venezuela, în ceea ce este o intensificare a campaniei împotriva președintelui Nicolas Maduro. Washingtonul are tensiuni cu Venezuela de mulți ani și, conform analiștilor, încearcă să forțeze o schimbare a regimului.

Autorizarea operațiunilor constituie intensificarea campaniei împotriva Venezuelei. În ultimele săptămâni, armata americană a atacat nave în largul coastelor Venezuelei, argumentând că transportă droguri și omorând 27 de oameni.

Însă oficiali americani au semnalat în privat că obiectivul este de fapt înlăturarea de la putere a președintelui Nicolas Maduro. Noua autorizație va permite CIA să efectueze operațiuni letale în Venezuela și campanii de amploare în Caraibe.

Agenția Centrală pentru Informații va putea lansa operațiuni directe contra lui Nicolas Maduro și a Guvernului său, inclusiv în colaborare cu armata americană.

Vineri, Trump a anunțat că un submarin care transporta droguri a fost atacat de armata americană în Caraibe.

”Am atacat un submarin care transporta droguri, era construit în mod special pentru a transporta cantități mari de droguri”, a afirmat Trump.

Foto: Profimedia

Video: Fox News