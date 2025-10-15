The New York Times: Administrația Trump a autorizat o operațiune a CIA împotriva regimului din VENEZUELA

Administrația Donald Trump a autorizat, în secret, operațiuni ale Agenției Centrale de Informații (CIA) în Venezuela, în ceea ce este o intensificare a campaniei împotriva președintelui Nicolas Maduro, afirmă oficiali de la Washington, sub protecția anonimatului.

Conform cotidianului The New York Times, autorizarea operațiunilor constituie intensificarea campaniei împotriva Venezuelei. În ultimele săptămâni, armata americană a atacat nave în largul coastelor Venezuelei, argumentând că transportă droguri și omorând 27 de oameni.

Însă oficiali americani au semnalat în privat că obiectivul este de fapt înlăturarea de la putere a președintelui Nicolas Maduro. Noua autorizație va permite CIA să efectueze operațiuni letale în Venezuela și campanii de amploare în Caraibe.

Agenția Centrală pentru Informații va putea lansa operațiuni directe contra lui Nicolas Maduro și a Guvernului său, inclusiv în colaborare cu armata americană.

Statele Unite au în prezent circa 10.000 de militari în regiune, cei mai mulți în Puerto Rico, iar Forțele Navale americane au opt nave militare în zonă.

Președintele Donald Trump tocmai a cerut oprirea discuțiilor diplomatice cu Administrația Maduro, din cauza frustrării acumulate ca urmare a refuzului de cedare a puterii.

Agenția Centrală pentru Informații a avut de mult timp autoritatea de a colabora cu guvernele statelor din America Latină în probleme de securitate și în schimburile de informații. Acest lucru a permis colaborarea cu oficiali mexicani în combaterea traficului de droguri.

