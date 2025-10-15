TRUMP ia în considerare sancționarea SPANIEI din cauza bugetului său pentru apărare. SUA ar putea începe un nou război comercial

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că Spania „ar trebui sancționată” din cauza bugetului său pentru apărare, care ar fi prea mic în comparație cu PIB-ul țării.

„Mă gândeam să-i sancționez pe frontul comercial cu taxe vamale din cauza a ceea ce au făcut”, a avertizat Donald Trump, care a sugerat anterior că Spania ar trebui exclusă din NATO.

Guvernul de stânga al Spaniei dedică 2% din PIB cheltuielilor pentru securitate, dar nu intenționează să îl majoreze la 5%, noua țintă stabilită de NATO la ultimul summit organizat la Haga.

Spania a insistat că nu își asumă acest angajament, susținând că este capabilă să atingă obiectivele NATO prin limitarea cheltuielilor sale la 2% din PIB, conform cotidianului Le Libre.

În iunie, țările NATO s-au angajat la un summit de la Haga să-și crească substanțial cheltuielile militare, o „mare victorie” revendicată de Trump.

Trump sugerează excluderea Spaniei din NATO

„Nu au nicio scuză să nu o facă, dar nu contează. Sincer, poate ar trebui să fie dați afară din NATO”, a amenințat Trump. „Am avut un participant întârziat, și anume Spania”, a declarat Trumo, referindu-se la acordul NATO de a aloca 5% din PIB-ul țării pentru cheltuielile în domeniul securității.

Aliații au anunțat că vor aloca „cel puțin 3,5% din PIB” cheltuielilor militare și încă 1,5% securității, ceea ce ar include „protecția infrastructurilor critice” și apărarea „rețelelor”. Mulți lideri europeni, printre care se numără și premierul Spaniei, Pedro Sanchez, au avertizat că aceste niveluri vor fi greu de atins. Sanchez a insistat că bugetul alocat pentru securitate este „suficient” în prezent.

