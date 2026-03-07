Prima pagină » Sport » Record la AC Milan – Inter în Serie A! Ce spune Cristi Chivu despre derby-ul de duminică seara

Record la AC Milan – Inter în Serie A! Ce spune Cristi Chivu despre derby-ul de duminică seara

07 mart. 2026, 21:01, Sport
Record la AC Milan - Inter în Serie A! Ce spune Cristi Chivu despre derby-ul de duminică seara
Galerie Foto 7

Partida derby între AC Milan şi Inter Milano de duminică, ora 21:45, din etapa a 28-a a Serie A, va intra în istorie.

Se estimează încasări de peste 8,7 milioane de euro, iar acest meci va deveni cel mai profitabil din istoria campionatului italian.

Record la AC Milan – Inter în Serie A! Ce spune Cristi Chivu despre derby

Suma definitivă va fi cunoscută abia în următoarele ore, dar deja este vizibil un fapt: recordul anterior – 8 649 494 de euro în derbiul tur (1-0) pentru AC Milan – va fi depăşit.

Pragul de 9 milioane de euro pare greu de atins, dar încasările ar trebui să depăşească 8,7 milioane de euro, conform Gazzetta dello Sport.

Cristi Chivu a anunțat că atacantul Marcus Thuram (28 de ani)se luptă cu o răceala puternică și este incert.

„Băieții s-au antrenat bine după meciul cu Como. Astăzi am avut o mică problemă cu Marcus Thuram, care are puțină febră și nu a reușit să se antreneze cu noi. Sperăm ca mâine să fie la 100% și să fie la dispoziția echipei. Calhanoglu este bine, este disponibil pentru mâine, iar cele 60 de minute jucate la Como i-a prins bine. Vom vedea mâine.

Ei au jucători de top, dar noi trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră, să fim calmi și conștienți de importanța partidei, de ceea ce înseamnă să joci un derby

Mă aștept la constanță în toate lucrurile bune făcute până acum, fără a ne gândi la statisticile din ultimii doi ani în aceste meciuri. Ceea ce contează este progresul de-a lungul sezonului.

Ce spune despre Esposito

Iau ca exemplu ultimele luni, în care am făcut lucruri importante, în care am știut să reacționăm după înfrângeri și dezamăgiri, și mă refer la meciul cu Bodo. Dar această echipă și-a construit o convingere care îi permite să abordeze toate meciurile în același mod.

Pio Esposito are norocul de a avea alături colegi care îl ajută și încearcă să-i transmită liniște. Apoi, este meritul său individual că înțelege realitatea în care se află, iar cultura muncii pe care o are îl ajută; nu este o coincidență că face un sezon impresionant pentru un tânăr care anul trecut juca în Serie B.

Modul în care gestionează presiunea, ce înseamnă să fii atacant la Inter, cum gestionează zvonurile și părerile din exterior, toate acestea îi fac cinste”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinternews.it.

Recomandarea video

Mediafax
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului
Mediafax
Donald Trump anunță negocieri SUA-Cuba. Acord posibil cu Havana
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Foliculi de păr complet funcționali au fost cultivați în laborator pentru prima dată. La ce ar putea fi folosiți?
FLASH NEWS Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, consultări de urgență despre războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu
20:20
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, consultări de urgență despre războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu
TENSIUNI Orban avertizează Ucraina să înceteze să mai șantajeze Ungaria: Nu mă puteți intimida/ Zelenski: Le vom da adresele armatei a celor care se opun
20:10
Orban avertizează Ucraina să înceteze să mai șantajeze Ungaria: Nu mă puteți intimida/ Zelenski: Le vom da adresele armatei a celor care se opun
DECES A murit „The Gimp” din „Pulp Fiction”. Stephen Hibbert avea 68 de ani
20:09
A murit „The Gimp” din „Pulp Fiction”. Stephen Hibbert avea 68 de ani
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan: „De săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București”
20:06
Ilie Bolojan: „De săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București”
TENSIUNI Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Cuba este la capătul liniei
20:00
Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Cuba este la capătul liniei
DECIZIE Trump, alături de liderii țărilor sud-americane, anunță o alianță împotriva cartelurilor: „Sunt mai puternice decât armatele din țară. Sunt un cancer”
19:51
Trump, alături de liderii țărilor sud-americane, anunță o alianță împotriva cartelurilor: „Sunt mai puternice decât armatele din țară. Sunt un cancer”

Cele mai noi

Trimite acest link pe