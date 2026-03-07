Record la AC Milan – Inter în Serie A! Ce spune Cristi Chivu despre derby-ul de duminică seara

Partida derby între AC Milan şi Inter Milano de duminică, ora 21:45, din etapa a 28-a a Serie A, va intra în istorie.

Se estimează încasări de peste 8,7 milioane de euro, iar acest meci va deveni cel mai profitabil din istoria campionatului italian.

Record la AC Milan – Inter în Serie A! Ce spune Cristi Chivu despre derby

Suma definitivă va fi cunoscută abia în următoarele ore, dar deja este vizibil un fapt: recordul anterior – 8 649 494 de euro în derbiul tur (1-0) pentru AC Milan – va fi depăşit.

Pragul de 9 milioane de euro pare greu de atins, dar încasările ar trebui să depăşească 8,7 milioane de euro, conform Gazzetta dello Sport.

Cristi Chivu a anunțat că atacantul Marcus Thuram (28 de ani)se luptă cu o răceala puternică și este incert.

„Băieții s-au antrenat bine după meciul cu Como. Astăzi am avut o mică problemă cu Marcus Thuram, care are puțină febră și nu a reușit să se antreneze cu noi. Sperăm ca mâine să fie la 100% și să fie la dispoziția echipei. Calhanoglu este bine, este disponibil pentru mâine, iar cele 60 de minute jucate la Como i-a prins bine. Vom vedea mâine.

Ei au jucători de top, dar noi trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră, să fim calmi și conștienți de importanța partidei, de ceea ce înseamnă să joci un derby

Mă aștept la constanță în toate lucrurile bune făcute până acum, fără a ne gândi la statisticile din ultimii doi ani în aceste meciuri. Ceea ce contează este progresul de-a lungul sezonului.

Ce spune despre Esposito

Iau ca exemplu ultimele luni, în care am făcut lucruri importante, în care am știut să reacționăm după înfrângeri și dezamăgiri, și mă refer la meciul cu Bodo. Dar această echipă și-a construit o convingere care îi permite să abordeze toate meciurile în același mod.

Pio Esposito are norocul de a avea alături colegi care îl ajută și încearcă să-i transmită liniște. Apoi, este meritul său individual că înțelege realitatea în care se află, iar cultura muncii pe care o are îl ajută; nu este o coincidență că face un sezon impresionant pentru un tânăr care anul trecut juca în Serie B.

Modul în care gestionează presiunea, ce înseamnă să fii atacant la Inter, cum gestionează zvonurile și părerile din exterior, toate acestea îi fac cinste”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinternews.it.