Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, consultări de urgență despre războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu

Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, consultări de urgență despre războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu

Bianca Dogaru
07 mart. 2026, 20:20, Știri externe
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, consultări de urgență despre războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu
Sursa foto: Profimedia

Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o discuție cu președintele francez Emmanuel Macron. Cei doi lideri au abordat teme critice privind securitatea europeană, nevoile de apărare ale Ucrainei și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Ukrinform.

Zelenski l-a informat pe Macron despre situația de pe front și despre efectele ultimului atac masiv lansat de Rusia. Președintele ucrainean a subliniat importanța implementării rapide a ajutorului european de 90 de miliarde de euro.

„Am vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron. Am reușit să discutăm toate problemele cheie care sunt importante în prezent pentru securitatea țărilor noastre și a Europei. În special, situația din Ucraina și nevoile cheie ale apărării noastre. L-am informat despre consecințele atacului masiv al Rusiei de aseară, precum și despre evenimentele de pe linia frontului. Este important ca acordurile europene comune privind 90 de miliarde de euro pentru sprijinul Ucrainei în următorii doi ani, precum și privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, să fie implementate”, a declarat Zelenski.

Un punct important al discuției a fost modul în care Ucraina reușește să se apere de dronele iraniene. Zelenski a explicat că experiența soldaților săi poate ajuta și alte țări să-și îmbunătățească securitatea.

„Emmanuel a susținut munca noastră pentru o securitate sporită în regiune – apărarea Ucrainei împotriva Șahidelor este într-adevăr cea mai experimentată, iar experiența Ucrainei poate deveni unul dintre fundamentele unei securități colective reînnoite și mai eficiente cu toți partenerii”, a mai scris Volodimir Zelenski.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Orban avertizează Ucraina să înceteze să mai șantajeze Ungaria: Nu mă puteți intimida/ Zelenski: Le vom da adresele armatei a celor care se opun
20:10
Orban avertizează Ucraina să înceteze să mai șantajeze Ungaria: Nu mă puteți intimida/ Zelenski: Le vom da adresele armatei a celor care se opun
TENSIUNI Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Cuba este la capătul liniei
20:00
Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Cuba este la capătul liniei
DECIZIE Trump, alături de liderii țărilor sud-americane, anunță o alianță împotriva cartelurilor: „Sunt mai puternice decât armatele din țară. Sunt un cancer”
19:51
Trump, alături de liderii țărilor sud-americane, anunță o alianță împotriva cartelurilor: „Sunt mai puternice decât armatele din țară. Sunt un cancer”
FLASH NEWS India sfidează SUA pe tema petrolului rusesc: „Nu am depins niciodată de permisiunea vreunei țări”
18:55
India sfidează SUA pe tema petrolului rusesc: „Nu am depins niciodată de permisiunea vreunei țări”
PACE ÎN UCRAINA Trump, cele mai noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina: „Noi nu prea pierdem. Ei pierd”
18:28
Trump, cele mai noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina: „Noi nu prea pierdem. Ei pierd”
FLASH NEWS Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”
18:21
Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”
Mediafax
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului
Mediafax
Donald Trump anunță negocieri SUA-Cuba. Acord posibil cu Havana
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Foliculi de păr complet funcționali au fost cultivați în laborator pentru prima dată. La ce ar putea fi folosiți?
VIDEO Un profesor de matematică le-a cerut elevilor să rezolve o problemă aparent simplă, însă doar un singur copil a reușit să o rezolve
20:48
Un profesor de matematică le-a cerut elevilor să rezolve o problemă aparent simplă, însă doar un singur copil a reușit să o rezolve
DECES A murit „The Gimp” din „Pulp Fiction”. Stephen Hibbert avea 68 de ani
20:09
A murit „The Gimp” din „Pulp Fiction”. Stephen Hibbert avea 68 de ani
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan: „De săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București”
20:06
Ilie Bolojan: „De săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București”
AUTO Care sunt verificările esențiale pentru mașina ta, primăvara și vara. Sfaturi practice ale experților
19:32
Care sunt verificările esențiale pentru mașina ta, primăvara și vara. Sfaturi practice ale experților
EMISIUNI Ion Grigore, alias John din Berceni, invitat la MARTORII – duminică, 8 martie, ora 19:00
19:00
Ion Grigore, alias John din Berceni, invitat la MARTORII – duminică, 8 martie, ora 19:00
ULTIMA ORĂ Victor Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză direct pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă”: Consulul a fost sunat direct de Oana Țoiu. Ce mai dezvăluie fostul premier
18:49
Victor Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză direct pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă”: Consulul a fost sunat direct de Oana Țoiu. Ce mai dezvăluie fostul premier

Cele mai noi

Trimite acest link pe