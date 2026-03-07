Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, consultări de urgență despre războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu

Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o discuție cu președintele francez Emmanuel Macron. Cei doi lideri au abordat teme critice privind securitatea europeană, nevoile de apărare ale Ucrainei și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Ukrinform.

Zelenski l-a informat pe Macron despre situația de pe front și despre efectele ultimului atac masiv lansat de Rusia. Președintele ucrainean a subliniat importanța implementării rapide a ajutorului european de 90 de miliarde de euro.

„Am vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron. Am reușit să discutăm toate problemele cheie care sunt importante în prezent pentru securitatea țărilor noastre și a Europei. În special, situația din Ucraina și nevoile cheie ale apărării noastre. L-am informat despre consecințele atacului masiv al Rusiei de aseară, precum și despre evenimentele de pe linia frontului. Este important ca acordurile europene comune privind 90 de miliarde de euro pentru sprijinul Ucrainei în următorii doi ani, precum și privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, să fie implementate”, a declarat Zelenski.

Un punct important al discuției a fost modul în care Ucraina reușește să se apere de dronele iraniene. Zelenski a explicat că experiența soldaților săi poate ajuta și alte țări să-și îmbunătățească securitatea.

„Emmanuel a susținut munca noastră pentru o securitate sporită în regiune – apărarea Ucrainei împotriva Șahidelor este într-adevăr cea mai experimentată, iar experiența Ucrainei poate deveni unul dintre fundamentele unei securități colective reînnoite și mai eficiente cu toți partenerii”, a mai scris Volodimir Zelenski.

AUTORUL RECOMANDĂ: