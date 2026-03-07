Un profesor de matematică le-a cerut elevilor să rezolve o problemă aparent simplă, însă doar un singur copil a reușit să o rezolve

Raviraj Master, un profesor de matematică din India, a postat o problemă aparent simplă, dar aparent imposibil de rezolvat pentru elevii săi. Copiii s-au prezentat, pe rând, la tablă pentru a încerca să deseneze un pătrat cu trei linii.

Unul câte unul, elevii au desenat trei linii, care, desigur, nu formau un pătrat, iar unul dintre ei a desenat în mod ingenios trei laturi ale unui pătrat cu linii și a patra latură cu o linie punctată. Această mișcare a demonstrat gândire creativă, dar nu aceasta era soluția.

În cele din urmă, o elevă s-a apropiat de tablă, a desenat un pătrat cu toate cele patru laturi, apoi a tras trei linii în interiorul lui. Desenase un pătrat cu trei linii și, astfel, problema era rezolvată.

Soluția este atât de simplă, încât majoritatea oamenilor o ratează. Nu este vorba că este dificilă, ci de faptul că creierul nostru interpretează indicația într-un anumit mod și merge mai departe cu acea interpretare.

Este o lecție excelentă de gândire critică asupra modului în care este formulată o cerință și asupra a ceea ce se cere, scrie Adevărul.

De exemplu, „Desenează un pătrat folosind trei linii” ar fi o cerere total diferită de „Desenează un pătrat cu trei linii”. Doar acea diferență de un cuvânt schimbă sensul posibil al întrebării. Ce s-ar fi întâmplat dacă profesorul ar fi întrebat: „Există o altă modalitate de a interpreta aceste cuvinte?” Analizarea proactivă a fiecărui cuvânt pentru a vedea dacă ar putea avea un sens diferit face ca puzzle-urile de acest gen să fie puțin mai ușoare, scrie Upworthy.com.

Este înțelept să gândim critic atunci când vine vorba de formulare, indiferent dacă încercăm să rezolvăm o enigmă logică simplă sau probleme sociale și politice serioase. Acordați atenție cuvintelor vagi, întrebați-vă ce definiții sau interpretări diferite ar putea exista pentru termenii ambigui.

Din punct de vedere pozitiv, conștientizarea cuvintelor cu semnificații multiple ne poate ajuta uneori să înțelegem punctul de vedere al celorlalți. Uneori, dezacordurile se datorează definirii diferite a unui cuvânt, mai degrabă decât unei probleme reale.

Atât de multe cuvinte din discursul nostru social și politic necesită definiții înainte de a ne angaja în discuții. În caz contrar, riscăm să vorbim fără să ne ascultăm reciproc, în loc să discutăm în mod semnificativ.

