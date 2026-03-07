Orban avertizează Ucraina să înceteze să mai șantajeze Ungaria: Nu mă puteți intimida/ Zelenski: Le vom da adresele armatei a celor care se opun

Viktor Orban l-a avertizat pe Volodimir Zelenski să înceteze cu amenințările și șantajul, acuzând că Ucraina blochează livrarea petrolului rusesc destinat Ungariei prin conducta Drujba, aceasta fiind avariată în urma unui atac rusesc din luna ianuarie.

Zelenski face amenințări de GRAVITATE maximă la adresa Ungariei: Vom trimite soldații la adresa celui care se opune ajutorului UE

Premierul Ungariei a postat pe pagina sa de Facebook filmarea în care Volodimir Zelenski amenințase pe față Ungaria, prin a trimite „soldați” la adresele politicienilor care se opum acordării ajutorului european Ucrainei:

„Uniunea Europeană nu va putea bloca cele 90 de miliarde pentru ca soldații ucraineni să nu poată fi echipați cu arme. În caz contrar, le vom da băieţilor din forţele noastre armate adresele celor care se opun ajutorului, pentru a-i suna şi a vorbi cu ei, pe limba lor”.

Orban, reacție FURIOASĂ: Maghiarii nu pot fi șantajați! Opriți blocada petrolieră

Viktor Orban a reacționat furios la amenințarea președintelui ucrainean și i-a solicitat imediat să oprească blocada petrolieră:

„Domnule preşedinte, am primit mesajul dumneavoastră. M-aţi ameninţat cu SOLDAȚII pe mine şi, prin mine, întreaga Ungarie. Domnule preşedinte, acest lucru nu funcţionează. Opriţi-vă! Aici este Ungaria. Maghiarii nu pot fi şantajaţi, iar pe mine nu mă puteţi intimida. Aseară, maghiarii au transmis că nu doresc un guvern pro-ucrainean şi nu doresc un prim-ministru pro-ucrainean în Ungaria. Pacea este de preferat. Renunţaţi la şantaj şi la ameninţări. Opriţi blocada petrolieră şi permiteţi tranzitul petrolului destinat Ungariei. Iar în locul ameninţărilor şi şantajului, acordaţi maghiarilor respectul care li se cuvine”.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: