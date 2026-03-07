Prima pagină » Știri externe » Orban avertizează Ucraina să înceteze să mai șantajeze Ungaria: Nu mă puteți intimida/ Zelenski: Le vom da adresele armatei a celor care se opun

Orban avertizează Ucraina să înceteze să mai șantajeze Ungaria: Nu mă puteți intimida/ Zelenski: Le vom da adresele armatei a celor care se opun

07 mart. 2026, 20:10, Știri externe

Viktor Orban l-a avertizat pe Volodimir Zelenski să înceteze cu amenințările și șantajul, acuzând că Ucraina blochează livrarea petrolului rusesc destinat Ungariei prin conducta Drujba, aceasta fiind avariată în urma unui atac rusesc din luna ianuarie. 

Zelenski face amenințări de GRAVITATE maximă la adresa Ungariei: Vom trimite soldații la adresa celui care se opune ajutorului UE

Premierul Ungariei a postat pe pagina sa de  Facebook filmarea în care Volodimir Zelenski amenințase pe față Ungaria, prin a trimite „soldați” la adresele politicienilor care se opum acordării ajutorului european Ucrainei:

„Uniunea Europeană nu va putea bloca cele 90 de miliarde pentru ca soldații ucraineni să nu poată fi echipați cu arme. În caz contrar, le vom da băieţilor din forţele noastre armate adresele celor care se  opun ajutorului, pentru a-i suna şi a vorbi cu ei, pe limba lor”.

Orban, reacție FURIOASĂ: Maghiarii nu pot fi șantajați! Opriți blocada petrolieră

Viktor Orban a reacționat furios la amenințarea președintelui ucrainean și i-a solicitat imediat să oprească blocada petrolieră:

„Domnule preşedinte, am primit mesajul dumneavoastră. M-aţi ameninţat cu SOLDAȚII pe mine şi, prin mine, întreaga Ungarie. Domnule preşedinte, acest lucru nu funcţionează. Opriţi-vă! Aici este Ungaria. Maghiarii nu pot fi şantajaţi, iar pe mine nu mă puteţi intimida. Aseară, maghiarii au transmis că nu doresc un guvern pro-ucrainean şi nu doresc un prim-ministru pro-ucrainean în Ungaria. Pacea este de preferat. Renunţaţi la şantaj şi la ameninţări. Opriţi blocada petrolieră şi permiteţi tranzitul petrolului destinat Ungariei. Iar în locul ameninţărilor şi şantajului, acordaţi maghiarilor respectul care li se cuvine”.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, consultări de urgență despre războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu
20:20
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, consultări de urgență despre războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu
TENSIUNI Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Cuba este la capătul liniei
20:00
Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Cuba este la capătul liniei
DECIZIE Trump, alături de liderii țărilor sud-americane, anunță o alianță împotriva cartelurilor: „Sunt mai puternice decât armatele din țară. Sunt un cancer”
19:51
Trump, alături de liderii țărilor sud-americane, anunță o alianță împotriva cartelurilor: „Sunt mai puternice decât armatele din țară. Sunt un cancer”
FLASH NEWS India sfidează SUA pe tema petrolului rusesc: „Nu am depins niciodată de permisiunea vreunei țări”
18:55
India sfidează SUA pe tema petrolului rusesc: „Nu am depins niciodată de permisiunea vreunei țări”
PACE ÎN UCRAINA Trump, cele mai noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina: „Noi nu prea pierdem. Ei pierd”
18:28
Trump, cele mai noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina: „Noi nu prea pierdem. Ei pierd”
FLASH NEWS Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”
18:21
Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”
Mediafax
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului
Mediafax
Donald Trump anunță negocieri SUA-Cuba. Acord posibil cu Havana
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Foliculi de păr complet funcționali au fost cultivați în laborator pentru prima dată. La ce ar putea fi folosiți?
VIDEO Un profesor de matematică le-a cerut elevilor să rezolve o problemă aparent simplă, însă doar un singur copil a reușit să o rezolve
20:48
Un profesor de matematică le-a cerut elevilor să rezolve o problemă aparent simplă, însă doar un singur copil a reușit să o rezolve
DECES A murit „The Gimp” din „Pulp Fiction”. Stephen Hibbert avea 68 de ani
20:09
A murit „The Gimp” din „Pulp Fiction”. Stephen Hibbert avea 68 de ani
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan: „De săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București”
20:06
Ilie Bolojan: „De săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București”
AUTO Care sunt verificările esențiale pentru mașina ta, primăvara și vara. Sfaturi practice ale experților
19:32
Care sunt verificările esențiale pentru mașina ta, primăvara și vara. Sfaturi practice ale experților
EMISIUNI Ion Grigore, alias John din Berceni, invitat la MARTORII – duminică, 8 martie, ora 19:00
19:00
Ion Grigore, alias John din Berceni, invitat la MARTORII – duminică, 8 martie, ora 19:00
ULTIMA ORĂ Victor Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză direct pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă”: Consulul a fost sunat direct de Oana Țoiu. Ce mai dezvăluie fostul premier
18:49
Victor Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză direct pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă”: Consulul a fost sunat direct de Oana Țoiu. Ce mai dezvăluie fostul premier

Cele mai noi

Trimite acest link pe