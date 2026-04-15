Trump amână sancțiunile pentru Lukoil. Până când vor putea funcționa cele 300 de benzinării din România

Administrația Trump a prelungit o derogare care permite stațiilor de benzină Lukoil să funcționeze în afara Rusiei până la sfârșitul lunii octombrie, relatează Reuters. Aceasta este o excepție de la sancțiunile impuse de SUA, anul trecut, pentru a reduce veniturile care susțin războiul Moscovei în Ucraina.

Derogarea pentru aproximativ 2.000 de stații din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și America a fost prelungită până pe 29 octombrie, a anunțat marți Departamentul Trezoreriei pe site-ul său web.

Președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, în luna octombrie, stârnind interesul potențialilor cumpărători ai activelor internaționale ale Lukoil, estimate la 22 de miliarde de dolari.

Lukoil deține aproximativ 200 de stații de benzină sub propria marcă în New Jersey, Pennsylvania și New York. Este unul dintre cei mai mari distribuitori de carburanți din Moldova și Bulgaria și operează aproximativ 600 de stații în Turcia și peste 300 în România.

Trezoreria a emis, de asemenea, o licență care permite anumite tranzacții cu entitățile de rafinare ale Lukoil din Bulgaria, inclusiv Lukoil Neftohim Burgas JSC.

Ivan: „Derogare de la sancțiuni împotriva Lukoil”

Reamintim că, seara trecută, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că se redeschide rafinăria Petrotel-Lukoil. Potrivit acestuia, s-a primit confirmarea oficială de la Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru derogarea de la sancțiunile impuse companiei Lukoil, din Rusia. Astfel, România va putea reporni rafinăria Petrotel-Lukoil în cel mult 45 de zile.

„Este o veste extrem de importantă: faptul că am primit confirmare oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancțiuni împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel-Lukoil. Reprezintă o veste uriașă pentru țara noastră. Prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinărie va putea să funcționeze din nou și să producă motorină, benzină, kerosen pentru România.

Este un pas în față extrem de important. 21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie și reprezintă un principal element al stabilizării pieței de carburanți din România. Sunt, în momentul de față, doar două țări la nivel mondial, Germania și, acum, România, care au reușit această performanță”, a declarat ministrul Energiei, la Antena 3.

Anunțul momentului, în plină criză energetică, făcut de ministrul Bogdan Ivan: „Rafinăria Petrotel va putea să funcționeze, din nou, în 45 de zile”

Prețul carburanților din România a scăzut după intrarea în vigoare a armistițiul dintre SUA și Iran. Cât costă astăzi benzina și motorina