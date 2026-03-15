Prima pagină » Știri externe » Trump amenință că va ataca din nou insula Kharg: „S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”

Olga Borșcevschi
15 mart. 2026, 15:51, Știri externe
Președintele american Donald Trump a amenințat cu noi atacuri asupra insulei Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului. Liderul de la Washington i-a îndemnat pe aliați să trimită nave militare pentru protejarea Strâmtorii Ormuz, pe măsură ce Iranul amenință cu intensificarea atacurilor.

În cea de-a treia săptămână a războiului cu Iranul, Trump a precizat că atacurile SUA „au demolat în întregime” o mare parte a insulei, și a avertizat că va face noi atacuri, în interviul său acordat sâmbătă, postului de televiziune CBS News, citat de Reuters.

„S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”, a declarat Trump aseară.

Declarațiile marchează o escaladare din partea președintelui Trump, care a precizat anterior că atacurile SUA vizau numai bazele militare din insula Kharg, dar și o lovitură asupra eforturilor diplomatice. Administrația sa a ignorat încercările aliaților din Orientul Mijlociu de a iniția negocieri, au precizat trei surse pentru Reuters, pe măsură ce conflictul se intensifică.

„Termenii nu sunt încă suficient de buni”

Nu sunt semnale care să ateste că războiul se apropie de un sfârșit, iar presiunea pusă pe piețele petroliere, cu Iranul care închide traficul în strâmtoarea Ormuz, părea că va continua.

Liderul de la Casa Albă a spus că Teheranul părea gata de a cădea la o înțelegere pentru a încheia conflictul, însă „termenii nu sunt încă destul de buni”, a precizat președintele SUA.

Capacitatea Teheranului de a sufoca traficul prin strâmtoarea Ormuz – traversată de aproximativ o cincime din transporturile petroliere la nivel global, s-a transformat, dintr-un pericol iminent, într-un adevărat focar de conflict, care a creat o criză pentru SUA și Aliați care ar putea perturba economia mondială.

Importanța Strâmtorii Ormuz

Prețurile la energie au crescut deja vertiginos. Războiul a creat cea mai mare perturbare a piețelor petroliere, afectând atât piețele globale, cât și guvernele.

„Țările de pe glob care primesc petrol prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să aibă grijă de acest pasaj, și noi le vom ajuta – MULT”, a scris Trump pe social media, sâmbătă. „SUA se vor coordona cu acele țări pentru a se asigura că totul merge repede, bine și fin”, a subliniat el.

Cu toate acestea, anterior, administrația SUA a promis că armata va escorta petrolierele prin strâmtoare, pentru a le feri de atacuri. SUA primeau cereri aproape zilnice de la firmele de transport pentru escortarea militară prin strâmtoare. Cu toate acestea, promisiunile SUA încă nu s-au materializat.

