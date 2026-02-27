Prima pagină » Știri externe » Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”

Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”

27 feb. 2026, 14:46, Știri externe
Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
Sursă foto: Fabecook/ Keir Starmer

Partidul Laburist al prim-ministrului britanic Keir Starmer a suferit, vineri, o înfrângere electorală jenantă, într-o zonă din Greater Manchester pe care o dominase timp de aproape un secol, relatează Reuters și CNN.

Hannah Spencer, din Partidul Verde de stânga, a câștigat alegerile pentru locul vacant din parlament. Laburiștii au ieșit de fapt pe locul al treilea în această cursă electorală, cu 5.616 voturi în urma Verzilor, care au obținut 14.980 de voturi, în timp ce Reform UK, a lui Nigel Farage, a terminat pe locul al doilea, cu 10.578 de voturi.

Cu alte cuvinte, Partidul Verde a obținut vineri 40,7% din voturi în cadrul alegerilor declanșate de demisia unui membru al parlamentului din motive de sănătate. Partidul Reformist al lui Nigel Farage s-a clasat pe locul al doilea, cu 28,7% din voturi, iar Partidul Laburist a terminat pe locul al treilea, cu 25,4%.

Gorton și Denton era considerat un fief sigur al laburiștilor, partidul nu mai pierduse aici din 1931.

Rezultatul a fost „în mod clar dezamăgitor”, a declarat președinta Partidului Laburist, Anna Turley.

Pierderea unuia dintre cele mai sigure locuri ale Partidului Laburist, în cea mai importantă încercare electorală din ultimul an, exercită o presiune suplimentară asupra lui Starmer pentru a demonstra că ar trebui să-și păstreze funcția după săptămâni de turbulențe politice și cereri de demisie, scrie CNN.

Stramer: „Este un rezultat foarte dezamăgitor“

Întrebat dacă ia în considerare demisia, Sir Keir Starmer a declarat pentru Sky News: „Este un rezultat foarte dezamăgitor.

„Guvernele în funcție obțin destul de des astfel de rezultate la jumătatea mandatului, dar înțeleg că alegătorii sunt frustrați, sunt nerăbdători să vadă schimbări.

„Și eu am intrat târziu în politică, pentru a lupta pentru schimbare în numele celor care au nevoie de ea. Oamenii care au nevoie de un sistem de sănătate care să funcționeze pentru ei, să poată merge la medic când au nevoie, să aibă banii necesari pentru a-și plăti facturile și să ducă o viață decentă și mai bună. Și voi continua să lupt pentru acești oameni atât timp cât voi avea suflare în piept.”

Premierul a promis, de asemenea, că va „lupta împotriva extremelor politice de dreapta și de stânga, a partidelor care vor să distrugă țara noastră”.

„Partidul Laburist este singurul partid care poate uni țara și comunitățile noastre”.

Întrebat ce va schimba, dacă va schimba ceva, Starmer a răspuns că Partidul Laburist a fost ales pentru a schimba viețile oamenilor și a menționat legi precum Legea privind drepturile chiriașilor, Legea privind drepturile angajaților, precum și investițiile în sistemul național de sănătate (NHS) și creșterea salariului minim.

„Este foarte ușor pentru alte partide să identifice nemulțumirile – asta este partea ușoară”, a spus el. „Partea dificilă este să oferim soluții și să schimbăm țara în bine pentru a îmbunătăți viața a milioane de oameni. Aceasta este misiunea noastră, acesta este mandatul nostru și pe asta mă concentrez în totalitate.”

Premierul a spus că Partidul Laburist „s-a unit pentru a duce o campanie pozitivă” și a criticat Partidul Verde pentru că a susținut politici precum „ieșirea din NATO în mijlocul conflictului din Ucraina, legalizarea tuturor drogurilor, inclusiv a heroinei”.

Recomandarea video

Citește și

FILM Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar
14:02
Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar
TRAGEDIE Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului
13:47
Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului
CONTROVERSĂ Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele 
13:09
Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele 
ULTIMA ORĂ Ursula von der Leyen anunță că UE va aplica provizoriu acordul cu țările Mercosur, în ciuda sesizării Curții de Justiție de către Parlamentul European
13:08
Ursula von der Leyen anunță că UE va aplica provizoriu acordul cu țările Mercosur, în ciuda sesizării Curții de Justiție de către Parlamentul European
SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
CONTROVERSĂ Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
12:13
Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cea mai veche vomă fosilizată dezvăluie victimele unei vânători vechi de 290 de milioane de ani
SCANDAL Discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei
14:55
Discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei
SPORT O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă
14:51
O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă
CONTROVERSĂ Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
14:48
Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
INCIDENT Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție
14:32
Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție
JUSTIȚIE Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată
14:30
Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată
REȚETE Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 
14:17
Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 

Cele mai noi

Trimite acest link pe