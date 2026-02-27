Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”

Partidul Laburist al prim-ministrului britanic Keir Starmer a suferit, vineri, o înfrângere electorală jenantă, într-o zonă din Greater Manchester pe care o dominase timp de aproape un secol, relatează Reuters și CNN.

Hannah Spencer, din Partidul Verde de stânga, a câștigat alegerile pentru locul vacant din parlament. Laburiștii au ieșit de fapt pe locul al treilea în această cursă electorală, cu 5.616 voturi în urma Verzilor, care au obținut 14.980 de voturi, în timp ce Reform UK, a lui Nigel Farage, a terminat pe locul al doilea, cu 10.578 de voturi.

Cu alte cuvinte, Partidul Verde a obținut vineri 40,7% din voturi în cadrul alegerilor declanșate de demisia unui membru al parlamentului din motive de sănătate. Partidul Reformist al lui Nigel Farage s-a clasat pe locul al doilea, cu 28,7% din voturi, iar Partidul Laburist a terminat pe locul al treilea, cu 25,4%.

Gorton și Denton era considerat un fief sigur al laburiștilor, partidul nu mai pierduse aici din 1931.

Rezultatul a fost „în mod clar dezamăgitor”, a declarat președinta Partidului Laburist, Anna Turley.

Pierderea unuia dintre cele mai sigure locuri ale Partidului Laburist, în cea mai importantă încercare electorală din ultimul an, exercită o presiune suplimentară asupra lui Starmer pentru a demonstra că ar trebui să-și păstreze funcția după săptămâni de turbulențe politice și cereri de demisie, scrie CNN.

Stramer: „Este un rezultat foarte dezamăgitor“

Întrebat dacă ia în considerare demisia, Sir Keir Starmer a declarat pentru Sky News: „Este un rezultat foarte dezamăgitor.

„Guvernele în funcție obțin destul de des astfel de rezultate la jumătatea mandatului, dar înțeleg că alegătorii sunt frustrați, sunt nerăbdători să vadă schimbări. „Și eu am intrat târziu în politică, pentru a lupta pentru schimbare în numele celor care au nevoie de ea. Oamenii care au nevoie de un sistem de sănătate care să funcționeze pentru ei, să poată merge la medic când au nevoie, să aibă banii necesari pentru a-și plăti facturile și să ducă o viață decentă și mai bună. Și voi continua să lupt pentru acești oameni atât timp cât voi avea suflare în piept.”

Premierul a promis, de asemenea, că va „lupta împotriva extremelor politice de dreapta și de stânga, a partidelor care vor să distrugă țara noastră”.

„Partidul Laburist este singurul partid care poate uni țara și comunitățile noastre”.

Întrebat ce va schimba, dacă va schimba ceva, Starmer a răspuns că Partidul Laburist a fost ales pentru a schimba viețile oamenilor și a menționat legi precum Legea privind drepturile chiriașilor, Legea privind drepturile angajaților, precum și investițiile în sistemul național de sănătate (NHS) și creșterea salariului minim.

„Este foarte ușor pentru alte partide să identifice nemulțumirile – asta este partea ușoară”, a spus el. „Partea dificilă este să oferim soluții și să schimbăm țara în bine pentru a îmbunătăți viața a milioane de oameni. Aceasta este misiunea noastră, acesta este mandatul nostru și pe asta mă concentrez în totalitate.”

Premierul a spus că Partidul Laburist „s-a unit pentru a duce o campanie pozitivă” și a criticat Partidul Verde pentru că a susținut politici precum „ieșirea din NATO în mijlocul conflictului din Ucraina, legalizarea tuturor drogurilor, inclusiv a heroinei”.