Prietenii lui Trump au câștigat cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery. Paramount va cheltui 111 miliarde de dolari, după ce Netflix s-a retras

27 feb. 2026, 15:42, Știri externe
Peisajul media de la Hollywood a fost zguduit de victoria Paramount Skydance în cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery, după ce Netflix a decis să se retragă din cursă. Consorțiul condus de David Ellison, fiul lui Larry Ellison, prietenul lui Donald Trump, a câștigat după ce a prezentat o ofertă considerată „superioară” celei de la Netflix, scrie BBC.

Mulți văd această tranzacție ca pe o victorie pentru cercurile pro-Trump, deoarece președintele american a declarat în repetate rânduri că CNN trebuie vândut sau schimbat radical. Prietenul lui Trump, David Ellison, a promis schimbări majore la CNN dacă achiziția se va finaliza.

Paramount Skydance va cumpăra Warner Bros. Discovery pentru suma de aproximativ 111 miliarde de dolari, sumă care include și preluarea datoriilor WBD. Tranzacția reunește studiourile Warner, platformele HBO Max și Paramount+, precum și rețelele de știri CNN și CBS. Tranzacția a primit garanții financiare din partea lui Larry Ellison, cofondatorul Oracle, care a pus la bătaie suma de 45,7 miliarde de dolari.

Netflix a ales să se retragă din cursă

Compania Netflix, care în decembrie părea să aibă un drum liber pentru achiziția Warner Bros. Discovery, a ales să nu pluseze peste oferta Paramount.  În decembrie anul trecut, Warner Bros a fost inițial de acord cu oferta de preluare din partea Netflix, care oferea pe atunci aproximativ 82 de miliarde de dolari, inclusiv datoriile acesteia. Paramount a venit atunci cu o contraofertă, mai bună, dar a fost respinsă de Warner Bros. Cu toate acestea, la începutul acestei săptămâni a fost făcută o ofertă superioară, cu 1 dolar pe acțiune. Oferta a venit după ce Ted Sarandos, CEO Netflix, a vizitat joi Casa Albă.

Conducerea Netflix a declarat că „la prețul cerut pentru a egala oferta Paramount, afacerea nu mai este atractivă din punct de vedere financiar”. În schimb, Netflix a decis să investească cele 20 de miliarde de dolari planificate pentru anul 2026 direct în producția proprie de filme și seriale.

Paramount are de parcurs un drum lung până la finalizarea tranzacției

Deși Paramount Skydance a ieșit câștigător din această cursă, fuziunea nu este încă finalizată. Votul acționarilor de la WBD este planificat pentru data de 20 martie. Mai apoi, tranzacția va fi supusă unui control antitrust în SUA și Europa, având în vedere concentrarea uriașă de putere media: două mari studiouri de film și două mari rețele de știri.

În cazul în care tranzacția nu se va încheia până la 30 septembrie anul acesta, Paramount va plăti o „taxă de așteptare” de 0,25 dolari per acțiune în fiecare trimestru către acționarii WBD.

