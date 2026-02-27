Culturistul cunoscut sub numele de „Brad Pitt al Iranului” a murit la 30 de ani. Acesta a fost împușcat în ochi 

Davood Sohrabi, cunoscut sub numele de „Brad Pitt al Iranului”, a murit la vârsta de 30 de ani după ce a fost împușcat în ochi și a intrat în comă.

Tânărul a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale, iar la scurt timp după operație starea sa s-a agravat brusc și a intrat în comă profundă. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, tânărul nu a mai putut fi salvat și a decedat după câteva săptămâni de luptă pentru viață.

Originar din Yam, oraș situat în nord-estul Iranului, Davood Sohrabi s-a mutat la Teheran pentru a își construi o carieră ca antrenor de culturism. Înainte de a intra în lumea fitnessului el a lucrat pe post de curier, însă ambiția lui l-a ajutat să își schimbe destinul.

Activ în mediul online, Davood și-a câștigat rapid notorietatea datorită aspectului său fizic, fiind comparat de fani cu celebrul actor american, de unde și supranumele de „Brad Pitt al Iranului”. El nu a ascuns niciodată dorința de a deveni model, mărturisind că visează la o carieră în lumea modei și a fitnessului internațional.

Ce a făcut cu două ore înainte de a fi împușcat

Cu doar două ore înainte de a fi împușcat, Davood a sărbătorit câștigarea unei medalii de argint la o competiție de culturism, un moment de mândrie, care, din păcate, a fost urmat de o tragedie.

Incidentul care i-a fost fatal s-a petrecut pe data de 7 ianuarie, în contextul demonstrațiilor din Iran. Acesta a fost grav rănit după ce a fost împușcat direct în ochi. El a fost transportat de urgență la spital și operat.

La scurt timp după operație, tânărul a intrat în comă, iar evoluția sa medicală a rămas nefavorabilă în următoarele săptămâni. În cele din urmă, organismul său a cedat, iar decesul a fost confirmat, lăsând în urmă o familie devastată de durere.

