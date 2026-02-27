Prima pagină » Știri externe » Culturistul cunoscut sub numele de „Brad Pitt al Iranului” a murit la 30 de ani. Acesta a fost împușcat în ochi 

Culturistul cunoscut sub numele de „Brad Pitt al Iranului” a murit la 30 de ani. Acesta a fost împușcat în ochi 

27 feb. 2026, 15:25, Știri externe
Culturistul cunoscut sub numele de „Brad Pitt al Iranului” a murit la 30 de ani. Acesta a fost împușcat în ochi 

Davood Sohrabi, cunoscut sub numele de „Brad Pitt al Iranului”, a murit la vârsta de 30 de ani după ce a fost împușcat în ochi și a intrat în comă. 

Tânărul a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale, iar la scurt timp după operație starea sa s-a agravat brusc și a intrat în comă profundă. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, tânărul nu a mai putut fi salvat și a decedat după câteva săptămâni de luptă pentru viață.  

„Brad Pitt al Iranului” a murit la 30 de ani 

Originar din Yam, oraș situat în nord-estul Iranului, Davood Sohrabi s-a mutat la Teheran pentru a își construi o carieră ca antrenor de culturism. Înainte de a intra în lumea fitnessului el a lucrat pe post de curier, însă ambiția lui l-a ajutat să își schimbe destinul.  

Activ în mediul online, Davood și-a câștigat rapid notorietatea datorită aspectului său fizic, fiind comparat de fani cu celebrul actor american, de unde și supranumele de „Brad Pitt al Iranului”. El nu a ascuns niciodată dorința de a deveni model, mărturisind că visează la o carieră în lumea modei și a fitnessului internațional. 

Ce a făcut cu două ore înainte de a fi împușcat 

Cu doar două ore înainte de a fi împușcat, Davood a sărbătorit câștigarea unei medalii de argint la o competiție de culturism, un moment de mândrie, care, din păcate, a fost urmat de o tragedie. 

Incidentul care i-a fost fatal s-a petrecut pe data de 7 ianuarie, în contextul demonstrațiilor din Iran. Acesta a fost grav rănit după ce a fost împușcat direct în ochi. El a fost transportat de urgență la spital și operat. 

La scurt timp după operație, tânărul a intrat în comă, iar evoluția sa medicală a rămas nefavorabilă în următoarele săptămâni. În cele din urmă, organismul său a cedat, iar decesul a fost confirmat, lăsând în urmă o familie devastată de durere. 

 Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
17:05
SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
FLASH NEWS Macron acuză Comisia Europeană de „lipsă de respect“ pentru că a forțat aplicarea acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută. Vom fi intransigenți“. Ce țări au salutat decizia Bruxelles-ului
16:32
Macron acuză Comisia Europeană de „lipsă de respect“ pentru că a forțat aplicarea acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută. Vom fi intransigenți“. Ce țări au salutat decizia Bruxelles-ului
EXTERNE Papa Leon a pus gând rău Inteligenței Artificiale. Le cere preoților să nu falsifice predicile cu ajutorul ”ispitei”
15:52
Papa Leon a pus gând rău Inteligenței Artificiale. Le cere preoților să nu falsifice predicile cu ajutorul ”ispitei”
ARMATĂ Paradă militară grandioasă la Phenian: Kim Jong Un s-a lăudat cu armata și fiica în Piața Kim Il Sung. Liderul nord-coreean promite că va consolida programul nuclear al țării
15:48
Paradă militară grandioasă la Phenian: Kim Jong Un s-a lăudat cu armata și fiica în Piața Kim Il Sung. Liderul nord-coreean promite că va consolida programul nuclear al țării
CONTROVERSĂ Prietenii lui Trump au câștigat cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery. Paramount va cheltui 111 miliarde de dolari, după ce Netflix s-a retras
15:42
Prietenii lui Trump au câștigat cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery. Paramount va cheltui 111 miliarde de dolari, după ce Netflix s-a retras
ALEGERI Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
14:46
Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cât timp ar putea trăi pe Marte microbii de pe Pământ?
TRADIȚIE Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 
17:12
Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 
REACȚIE Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
17:11
Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
FLASH NEWS Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
17:07
Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
INEDIT Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească
17:03
Eveniment rar pe cer, pe 28 februarie 2026: 6 planete se vor alinia. Abia în 2040 se va mai repeta această paradă cerească
SPORT Cum ar putea ajunge FCSB în play-off. Giovanni Becali a făcut calculele
16:51
Cum ar putea ajunge FCSB în play-off. Giovanni Becali a făcut calculele

Cele mai noi

Trimite acest link pe