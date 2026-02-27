Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar

Dați Cezarului ce este al Cezarului. Legendarul actor Jim Carrey a fost recompensat, seara trecută, la cea de-a 51-a gală a Premiilor Cesar de la Paris, cu un premiu pentru întreaga carieră, relatează France 24. Actorul canadiano-american a acceptat trofeul Cesar în limba franceză, a glumit pe seama cunoștințelor sale lingvistice și a amintit de strămoșii săi francezi.

„Cum a fost franceza mea? Aproape mediocră, nu-i așa?”, a glumit Carrey, în vârstă de 64 de ani, în timp ce accepta premiul Cesar d’honneur, amintind că a avut o rudă franceză „acum aproximativ 300 de ani”.

O figură remarcabilă a cinematografiei americane, comparat cu marii comedianți precum Jerry Lewis, Jim Carrey s-a retras din lumea Hollywood-ului de mai mulți ani.

Cea de-a 51-a ediție a Premiilor Cesar a debutat cu un sketch dedicat lui Jim Carrey, prezentat de Benjamin Lavernhe, care a readus în atenție unul dintre cele mai legendare filme ale lui Carrey, „The Mask”.

Cariera lui Jim Carrey a început în stand-up comedy, înainte de a deveni cu adevărat cunoscut în anii 1990, cu filme precum „Dumb and Dumber”, „The Mask” și „Ace Ventura: Pet Detective”.

Carrey s-a orientat către roluri mai serioase și a câștigat un Glob de Aur pentru interpretarea sa din „The Truman Show” (1998), în care a jucat rolul unui om obișnuit care își dă seama că întreaga sa viață a fost orchestrată pentru televiziune.

A fost apreciat și pentru „Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004), despre un bărbat îndrăgostit care decide să-și șteargă din memorie amintirile despre fosta sa iubită, interpretată de Kate Winslet.

Au urmat mai multe succese internaționale la box-office, inclusiv franciza „Sonic”, înainte ca el să se retragă din lumea filmului la începutul anilor 2020.

În ciuda proiectelor sale spectaculoase și memorabile, unul dintre ei mai iubiți actori ai lumii nu a primit niciodată un Oscar. Deși a fost a fost ales să prezinte Gala Oscarurilor, Carrey nu a fost niciodată nominalizat la acest premiu. Iar actorul însuși pare să știe exact de ce.

Deși Carrey a glumit că își dorește un Oscar, el nu a recunoscut niciodată în mod direct că acesta este motivul pentru care a acceptat roluri mai dramatice. De fapt, în 2019, el a declarat pentru Vanity Fair exact ce simte în legătură cu faptul că nu are un Oscar.

„Exisistă multe jocuri murdare în jurul premiilor. Dacă nu te prezinți la o anumită cină, îți strici șansele și toate celelalte. Nu m-am priceput niciodată la jocul ăsta. … Singura dată când am simțit o urmă de nemulțumire legată de un premiu sau de faptul că nu am fost nominalizat a fost când oamenii mi-au spus că ar fi trebuit să fiu. Serios? Ar trebui să fiu nemulțumit? M-am distrat de minune și am cunoscut o mulțime de oameni. … Nu e suficient?”, a spus actorul.

