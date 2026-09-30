Zborul Flydubai către Tel Aviv a efectuat o aterizare de urgență în Arabia Saudită în dimineața zilei de 30 septembrie, după ce a avut loc o luptă violentă între primul și al doilea pilot din cabina aeronavei. Din primele cercetări s-a ajuns la concluzia că unul dintre ei dorea să-și ia viața. Ulterior, serviciile de informații israeliene au declarat că pilotul violent a încercat să preia controlul aeronavei pentru a comite un atentat.

Conform relatărilor din presa israeliană, care citează surse din serviciile de securitate, al doilea pilot l-a atacat pe căpitan. „Un pilot l-a înjunghiat pe celălalt și a încercat să comită un atentat similar cu cel din 11 septembrie, fie prin deturnarea aeronavei, fie prin prăbușirea acesteia”, a declarat un oficial de rang înalt pentru postul de televiziune israelian Channel 12. Ministrul israelian al securității interne, Itamar Ben-Gvir, a declarat, de asemenea, că al doilea pilot a vrut să prăbușească aeronava pentru a „ucide 180 de israelieni aflați la bord”.

Conform mass-media israeliene, al doilea pilot lucra la Flydubai de mai puțin de un an. În prezent, se verifică dacă acesta are cetățenie dublă, pe lângă cetățenia Omanului. După cum a declarat ministrul transporturilor israelian, în mod normal, doar piloții din țările care au relații diplomatice cu Israelul pot lucra pe zborurile către sau din Israel, în condițiile în care Oman nu este inclus în această categorie. În prezent, aeronava se află încă pe aeroportul saudit Tabuk, unde a aterizat forțat din cauza incidentului.

Detalii ne oferă și ziarul israelian Ynet, care citează un oficial israelian anonim. Publicația precizează că cei doi piloți sunt de naționalitate rusă și ucraineană, iar conflictul s-a iscat deoarece unul dintre cei doi a încercat să deturneze avionul. „Există suspiciunea că unul dintre piloți ar fi vrut să distrugă avionul”, scrie Ynet.

Chiar în seara zilei cu incidentul, premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit în persoană cu Yaniv, pasagerul care a ajutat la oprirea conflictului dintre cei doi piloți de la bordul zborului Flydubai. După cum se poate vedea în imaginile de mai jos, pasagerul devenit erou încă are hainele murdare de sânge, ceea ce indică faptul că s-a întâlnit cu Netanyahu imediat ce a ajuns în Israel.