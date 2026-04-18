Prima pagină » Știri externe » Trump amenință Iranul: SUA vor lua uraniul „într-o formă mult mai ostilă" dacă negocierile eșuează

Trump amenință Iranul: SUA vor lua uraniul „într-o formă mult mai ostilă” dacă negocierile eșuează

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump lansează un avertisment dur către Iran, susținând că SUA vor obține uraniul îmbogățit „cu sau fără acord”, pe fondul negocierilor tensionate privind programul nuclear iranian.

Donald Trump a ridicat din nou tonul în disputa nucleară cu Iranul, afirmând că Statele Unite vor intra în posesia stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Teheranului, indiferent de rezultatul negocierilor, scrie CNN.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că un acord ar permite o soluție coordonată, însă a avertizat că alternativa ar putea fi mult mai agresivă.

„Evident, nu vă voi da un termen, în afară de faptul că, dacă semnăm acordul, atunci vă pot da un termen, undeva după ce semnăm acordul, vom merge, împreună cu Iranul, și îl vom lua împreună, și îl vom aduce înapoi, 100% din el, înapoi în Statele Unite”, a declarat Donald Trump.

„Dacă nu vom face asta, îl vom primi într-o formă diferită, într-o formă mult mai ostilă”, a adăugat președintele SUA. „Dar, în orice caz”, a spus el, „vom rezolva problema”.

Anterior, SUA s-au oferit chiar să cumpere uraniul îmbogățit al Iranului destinat programului nuclear pentru 20 de miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate de către SUA.

A doua rundă de negocieri

Donald Trump a anunțat joi că negociatorii americani și cei iranieni se vor întâlni cel mai probabil în acest weekend pentru o a doua rundă de discuții, în încercarea de a pune sigiliul pe un acord de pace. Discuțiile de pace sunt așteptate să aibă loc tot la Islamabad, potrivit unei surse familiarizate cu efortul de mediere.

Pentru SUA, principalul obiectiv este acela de a se asigura că Iranul nu poate accesa stocul de aproape 2.000 de kg de uraniu îmbogățit îngropat în instalațiile sale nucleare subterane, în special cele 450 de kg de uraniu de o puritate de 60%.

Recomandarea autorului

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe