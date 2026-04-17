Trump minimalizează războiul cu Iranul și promite un final rapid: „Au trecut doar două luni". Semnalul misterios de la Casa Albă: Următoarea săptămână

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump a minimalizat conflictul cu Iranul și a anunțat posibile evoluții rapide. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor legate de armistițiul fragil din Orientul Mijlociu și al promisiunilor privind o „victorie foarte curând”. Mai mult, liderul de la Casa Albă a ținut să transmită un mesaj misterios cu privire la ceea ce urmează în Orient.

Donald Trump a stârnit reacții controversate după ce a minimalizat durata războiului cu Iranul, care a provocat o undă de șoc economică globală. Declarația șefului de la Casa Albă a survenit în cadrul unui eveniment de campanie desfășurat la Las Vegas, unde a comparat actualul conflict cu alte intervenții militare de lungă durată ale Statelor Unite.

„Au trecut două luni, adică două luni. Aţi fost în alte războaie timp de 18 ani, patru ani”, a declarat liderul de la Casa Albă. „Şi ştiţi ceva? Vom avea victorie foarte curând”, a adăugat Trump, potrivit CNBC.

Semnalul misterios de la Trump: „Următoarea săptămână”

În discursul său, Donald Trump a sugerat că situația din Iran ar putea cunoaște „evoluții decisive” într-un timp foarte scurt.

„Să vedem ce se întâmplă în următoarea săptămână sau cam aşa”, a spus Trump, alimentând speculațiile privind o posibilă schimbare majoră pe scena conflictului.

Mai mult, liderul american a făcut o trimitere directă la contextul electoral de la jumătatea mandatului, afirmând: „S-ar putea să fiţi foarte impresionaţi, iar dacă sunteţi, votaţi pentru republicani”.

În același discurs, Donald Trump a lăudat performanțele economice din mandatul său și a susținut că actualele dificultăți (criza petrolului, care a ridicat din nou prețul la maximul atins după invazia Rusiei din Ucraina n.red) sunt temporare.

„Am avut cea mai bună economie din istoria ţării noastre în primul meu mandat. Iar acum o depăşim – o depăşim cu mult”, a spus președintele.

Referindu-se la conflictul cu Iranul, acesta l-a descris drept o „intervenție necesară”.

„În ciuda micii noastre diversiuni cu minunata ţară Iran, un loc minunat, şi a trebuit să facem asta pentru că altfel s-ar fi putut întâmpla lucruri rele”, a spus Trump.

În privința inflației, liderul american a susținut că aceasta este artificială și determinată de prețurile la energie: „Nu uitaţi, avem o inflaţie oarecum falsă din cauza combustibilului, a preţurilor la energie”.

