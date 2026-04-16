Trump amenință să-l dea afară pe șeful Rezervei Federale a SUA în plin scandal al dobânzilor: „Va trebui să îl concediez!”

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump crește presiunea asupra Rezervei Federale, amenințând cu demiterea lui Jerome Powell dacă nu pleacă din funcție. Tensiunile între administrația Trump și instituțiile centrale americane cresc pe fondul unei anchete explozive și al luptei pentru controlul politicii monetare.

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa șefului Federal Reserve, Jerome Powell, amenințând că îl va demite dacă nu își părăsește singur funcția după expirarea mandatului de președinte. Liderul de la Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că răbdarea sa a ajuns la limită, scrie BBC.

U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell attends a press conference in Washington, D.C., the United States, Sept. 17, 2025. The U.S. Federal Reserve on Wednesday decided to lower the target range for the federal funds interest rate by 25 basis points, the first rate cut since December 2024. Photo by Hu Yousong/Xinhua/ABACAPRESS.COM

„Atunci va trebui să îl concediez. Dacă nu pleacă la timp… m-am abținut să îl concediez. Am vrut să o fac, dar nu îmi place controversa. Vreau să evit controversele”, a spus Donald Trump.

Mandatul lui Jerome Powell la conducerea Fed expiră pe 15 mai, însă acesta mai are încă doi ani în funcția de guvernator. În mod tradițional, foștii șefi ai băncii centrale părăsesc instituția după înlocuire, însă Powell nu a clarificat dacă va face acest pas.

Între timp, Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh drept succesor, dar procesul de confirmare este blocat de tensiunile politice. Totodată, senatorul republican Thom Tillis a anunțat că va bloca nominalizarea în Comisia pentru Bănci până la finalizarea unei anchete sensibile.

Ancheta care complică totul

Criza este amplificată de o investigație privind renovarea sediului Rezervei Federale. Procurorul federal Jeanine Pirro a încercat să obțină informații de la Powell printr-o citație, însă demersul a fost respins de un judecător, decizie care urmează să fie contestată. Jerome Powell a transmis că va rămâne în funcție până la finalizarea anchetei și confirmarea unui succesor.

Donald Trump a cerut continuarea investigației, sugerând existența unor probleme grave.

„Ceea ce au făcut acolo este probabil corupție, dar mai ales este incompetență, iar noi trebuie să arătăm această incompetență”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Pe lângă conflictul instituțional, Donald Trump a reiterat apelurile pentru reducerea dobânzilor, exprimându-și încrederea că Kevin Warsh va adopta o politică monetară mai relaxată. În paralel, o altă dispută privind conducerea Fed, legată de tentativa de înlocuire a guvernatoarei Lisa Cook, a ajuns la Curtea Supremă a Statelor Unite, unde se așteaptă o decizie.

