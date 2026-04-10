Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”

Președintele Donald Trump a reacționat public după apariția informațiilor potrivit cărora Iran ar percepe taxe petroliere pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice la nivel global.

„Există informații conform cărora Iranul percepe taxe de la petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Ar fi bine să nu o facă și, dacă o fac, ar fi bine să înceteze imediat!”, a scris Donald Trump, președintele Statelor Unite, pe rețelele de socializare.

Iranul ar percepe taxe în criptomonede

Situația din regiune devine tot mai tensionată după ce autoritățile iraniene ar fi transmis indicații clare navelor comerciale privind rutele de tranzit și condițiile de siguranță. Potrivit acestor recomandări, navele care intră dinspre Marea Omanului trebuie să navigheze la nord de Insula Larak și să continue spre Golful Persic. În sens invers, vasele sunt direcționate să iasă din Golf, să treacă la sud de aceeași insulă și să se îndrepte spre Marea Omanului.

În paralel, compania de informații maritime Windward susține că navele sunt obligate să coordoneze trecerea cu autoritățile iraniene și că li se solicită taxe, de până la 1 dolar pe baril de petrol, plătibile în criptomonede.

Facem precizarea că cele mai mari petroliere pot transporta până la 3 milioane de barili de țiței, ceea ce ridică valoarea acestor taxe la niveluri uriașe.

În prezent, nu există schimbări majore în traficul maritim din zona Ormuz. Datele furnizate de Windward arată că doar 11 nave au tranzitat strâmtoarea într-o zi recentă, un nivel similar cu cel din zilele precedente. Totuși, tensiunile rămân ridicate, mai ales după ce transmisiuni radio provenite din Iran au avertizat petrolierele că navele care traversează fără aprobare ar putea fi atacate.

