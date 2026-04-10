Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!"

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump a reacționat dur după informațiile precum că Iranul ar taxa petrolierele din strâmtoarea Ormuz, cerând oprirea imediată a măsurii. După armistițiul extrem de fragil încheiat între SUA și Iran, tensiunile maritime în una dintre cele mai strategice rute petroliere din lume stau să explodeze din nou.

Președintele Donald Trump a reacționat public după apariția informațiilor potrivit cărora Iran ar percepe taxe petroliere pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice la nivel global.

„Există informații conform cărora Iranul percepe taxe de la petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Ar fi bine să nu o facă și, dacă o fac, ar fi bine să înceteze imediat!”, a scris Donald Trump, președintele Statelor Unite, pe rețelele de socializare.

Iranul ar percepe taxe în criptomonede

Situația din regiune devine tot mai tensionată după ce autoritățile iraniene ar fi transmis indicații clare navelor comerciale privind rutele de tranzit și condițiile de siguranță. Potrivit acestor recomandări, navele care intră dinspre Marea Omanului trebuie să navigheze la nord de Insula Larak și să continue spre Golful Persic. În sens invers, vasele sunt direcționate să iasă din Golf, să treacă la sud de aceeași insulă și să se îndrepte spre Marea Omanului.

În paralel, compania de informații maritime Windward susține că navele sunt obligate să coordoneze trecerea cu autoritățile iraniene și că li se solicită taxe, de până la 1 dolar pe baril de petrol, plătibile în criptomonede.

Facem precizarea că cele mai mari petroliere pot transporta până la 3 milioane de barili de țiței, ceea ce ridică valoarea acestor taxe la niveluri uriașe.

În prezent, nu există schimbări majore în traficul maritim din zona Ormuz. Datele furnizate de Windward arată că doar 11 nave au tranzitat strâmtoarea într-o zi recentă, un nivel similar cu cel din zilele precedente. Totuși, tensiunile rămân ridicate, mai ales după ce transmisiuni radio provenite din Iran au avertizat petrolierele că navele care traversează fără aprobare ar putea fi atacate.

Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”

Citește și

RĂZBOI Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
08:30
Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
LIVE 🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
07:27
🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
SĂNĂTATE Un cardiolog care a tratat infarcturi timp de 20 de ani dezvăluie cele 7 lucruri pe care le evită seara, după ora 19:00
07:00
Un cardiolog care a tratat infarcturi timp de 20 de ani dezvăluie cele 7 lucruri pe care le evită seara, după ora 19:00
FLASH NEWS Marco Rubio i-a mulțumit Oanei Țoiu pentru ajutorul României în operațiunile SUA din Orientul Mijlociu. Vezi mesajul integral
23:48
Marco Rubio i-a mulțumit Oanei Țoiu pentru ajutorul României în operațiunile SUA din Orientul Mijlociu. Vezi mesajul integral
FLASH NEWS Care este mesajul șefului NATO după ce Donald Trump i-a spus că vrea să iasă din Alianță
23:23
Care este mesajul șefului NATO după ce Donald Trump i-a spus că vrea să iasă din Alianță
ULTIMA ORĂ Irlanda scoate armata pentru a debloca străzile după protestele masive contra creșterii prețurilor
22:26
Irlanda scoate armata pentru a debloca străzile după protestele masive contra creșterii prețurilor
Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Cine a fost, de fapt, Iuda Iscarioteanul? O analiză a specialiștilor moderni asupra profilului psihologic al „vânzătorului de Hristos”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce simbolizează ouăle roșii de Paște și de ce le ciocnim?
AFACERI Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
08:43
Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
08:30
Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
08:00
Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
TEHNOLOGIE Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta
08:00
Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta
IMOBILIARE Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
07:59
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
07:30
Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”

Cele mai noi

Trimite acest link pe