🚨 Trump anunță armistițiu de o săptămână în Ucraina. Putin a acceptat să oprească focul

20:23 UPDATE: Oficialii ucraineni nu au primit semnale de la Rusia privind oprirea atacurilor Christopher Miller, corespondent de la Financial Times pe războiul din Ucraina, a dezvăluit pe X că oficialii ucraineni nu au primit niciun semnal din partea Rusiei că ar putea opri atacurile și nici nu sunt siguri că armistițiul ar putea avea loc.

Donald Trump a dezvăluit că a purtat o conversație telefonică „extraordinară” cu omologul său rus, Vladimir Putin, care l-a asigurat că va înceta atacurile asupra Ucrainei timp de o săptămână.

Anunțul a fost făcut imediat după discuțiile trilaterale de la Abu Dhabi dintre delegațiile Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei, potrivit Reuters.

Președintele a anunțat joi că Putin a agreat să nu mai atace Ucraina pentru o săptămână din cauza vremii reci.

„Personal i-am cerut președintelui Putin să nu mai atace Kievul și mai multe orașe pentru o săptămână, și el a acceptat asta”, a spus Trump în cadrul unei ședințe de cabinet, citând că este „extraordinat de frig” în regiune.

„A fost foarte drăguț. Mulți oameni au spus să nu irosesc apelul telefonic. Și el a făcut asta”, a adăugat Trump.

