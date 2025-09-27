Prima pagină » Știri externe » Trump anunță publicarea unor dosare SECRETE despre dispariția aviatoarei Amelia Earhart, prima femeie care a realizat un zbor transatlantic

27 sept. 2025, 21:59, Știri externe
În 1932, Amelia Mary Earhart a devenit prima femeie pilot care a realizat un zbor solo transatlantic. Ea a mai realizat acest zbor în 1928, dar ca pasageră. În 1937, încercând să devină și prima femeie care ar fi realizat primul înconjur al lumii cu o aeronavă Lockheed, alături de navigatorul Fred Noonan, Amelia a fost declarată „dispărută” în preajma insulei Howland din Oceanul Pacific.

Vineri, președintele american Donald Trump a anunțat că va ordona desecretizarea și publicarea documentelor guvernamentale despre aviatoarea Amelia Earhart.

„Dispun Administrației mele să declasifice şi să publice toate informațiile guvernamentale legate de Amelia Earhart, despre ultima ei călătorie şi tot ce se referă la ea”, a scris Trump pe Truth Social.

Un mister nedezlegat de aproape 9 decenii

Dispariția petrecută în urmă cu aproape 90 de ani continuă să fascineze milioane de oameni din întreaga lume.  Nici până astăzi epava aparatului și trupul aviatoarei nu au fost găsite. De-a lungul timpului, numeroase legende și teorii ale conspirației au circulat în legătură cu soarta ei. Totuși, majoritatea istoricilor sunt de acord că aparatul s-a prăbușit în ocean, iar Earhart, care avea atunci 39 de ani, și-a pierdut viața în accident, potrivit Los Angeles Times.

Donald Trump a mai publicat dosare legate de asasinarea președintelui american John F.Kennedy, asasinarea fratelui său, Robert F. Kennedy, fost procuror general al SUA și candidat democrat la alegerile prezidențiale din 1968, precum și despre asasinarea activistului de culoare pentru drepturile civile,  Martin Luther King Jr.

Americanii încă așteaptă dosarele cu Jeffrey Epstein

Însă, majoritatea susținătorilor Partidului Republican așteaptă mai degrabă publicarea dosarelor complete despre infracțiunile omului de afaceri Jeffrey Epstein. Președintele Trump ar figura și el în dosare, fiind invitat la petrecerile omului de afaceri acuzat și condamnat pentru trafic sexual, proxenetism și pedofilie, găsit mort în 2019,  după ce s-ar fi sinucis în celula sa.

Recent, în Washington DC, două statui care îi ilustrează pe Donald Trump și Jeffrey Epstein care se țin de mână, au fost doborâte de pe soclu. Potrivit The Guardian, ambele statui au fost îndepărtate de autoritățile locale. Lângă cele două statui era o placă pe care erau inscripționate mesaje care atestau relația de prietenie dintre cei doi: „Sărbătorim legătura de lungă durată dintre președintele Donald J. Trump și cel mai apropiat prieten al său, Jeffrey Epstein”.

Sursa Foto: Profimedia

