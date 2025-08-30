Prima pagină » Știri externe » Trump ar putea trimite TRUPE americane private în Ucraina pentru menținerea păcii/ The Telegraph: Cea mai importantă misiune de la Irak încoace

30 aug. 2025, 17:48, Știri externe
Trump a anunțat că ar putea trimite trupe americane private în Ucraina, ca parte dintr-un plan de pace pe termen lung. Președintele american deja a vorbit cu aliații europeni privind trimiterea de contractori militari care să ajute la construirea fortificațiilor în Ucraina, menite să apere interesele Americii. Anterior, președintele a promis că nu va permite staționarea de trupe americane în Ucraina. 

Contractorii americani ar urma să ajute la reconstruirea liniilor de apărare ale Ucrainei, a bazelor militare, și de asemenea, să protejeze afacerile americane după ce Statele Unite au încheiat un acord privind extracția de resurse miniere din țara afectată de război de trei ani și jumătate.

Trump vrea să-l descurajeze pe Putin să mai atace Ucraina

Potrivit The Telegraph, prezența unor militari privați l-ar putea descuraja pe dictatorul de la Kremlin să încalce un eventual armistițiu încheiat. Volodimir Zelenski a declarat imediat după întâlnirea de la Washington cu președintele american că i-a promis Ucrainei „garanții de securitate”, asigurate de „Coaliția de Voință” condusă de Marea Britanie și Franța.

Planul pentru menținerea păcii în Ucraina, pe termen lung, ar include câteva detalii, precum patrulare aeriană, instruirea militarilor, misiuni navale în Marea Roșie, toate acestea urmând să fie anunțate în acest weekend, după săptămâni de discuții diplomatice între Washington DC și Moscova.

Pașii pentru menținerea păcii în Ucraina

Menținerea păcii în Ucraina va fi una dintre cele mai importante misiuni externe ale SUA de la războaiele din Afganistan și Irak încoace. Pentru a preveni un alt război în viitor, oficialii europeni și contractorii americani vor reclădi forțele armate ucrainene. Trupele ucrainene, reînarmate și antrenate de aliații europeni NATO,  vor consolida frontiera pe linia frontului. Ucraina ar urma să cumpere baterii de apărare aeriană Patriot și lansatoare de rachete Himars.

Antreprenorii și contractorii militari privați vor construi fortificații și baze de prima linie, la fel ca în Irak și Afganistan.  Trupe europene de menținerea păcii vor fi staționate în Ucraina, ca a treia linie de apărare în cazul unei noi invazii rusești. Mii de soldați europeni ar deveni principalul element de descurajare a Rusiei. Până acum, zeci de țări europene membre NATO s-au arătat dispuse să trimită 30.000 de militari în Ucraina. Acestea sunt Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Franța, Belgia, Estonia, Lituania, Letonia, Norvegia. Suedia, Danemarca și Finlanda.

În eventualitatea încheierii păcii,  se vor redeschide aeroporturile pentru a permite călătorii aeriene comerciale care să dea un impuls investițiilor și să readucă refugiații acasă. Însă, se vor efectua patrule cu avioane de vânătoare occidentale ca F-16 și Eurofighter. Aeroporturile vor fi cele mai bine păzite de sistemele de apărare aeriană terestre.

  1. Zonă tampon demilitarizată la 20 km de o parte și de alta a liniei frontului, care va fi înghețat;
  2. Soldații ucraineni vor fi în prima linie de apărare împotriva unei viitoare invazii rusești;
  3. SUA vor furniza informații Ucrainei și vor efectua misiunii de menținere a păcii;
  4. În negocieri: NATO sau SUA vor primi comanda misiunii de menținere a păcii.

Putin a amenințat în mod repetat că va riposta

Vladimir Putin a respins varianta staționării trupelor NATO în Ucraina și chiar a amenințat cu riposta „nucleară”, potrivit POLITICO.

„S-a vorbit despre trimiterea de trupe NATO în Ucraina. Dar ne amintim de soarta celor care au trimis trupe în trecut. Acum, consecințele pentru intervenționiști vor fi mult mai tragice. Și noi avem arme care pot lovi ținte de pe teritoriul lor.  Acest act ar putea duce la un conflict cu arme nucleare și, prin urmare, la distrugerea civilizației”, a amenințat dictatorul rus într-un discurs adresat Parlamentului rus anul trecut.

Recent, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că „extinderea infrastructurii militare a NATO și infiltrarea în Ucraina reprezintă una dintre cauzele actualului conflict”. De asemenea, el a mai transmis că percepe „negativ” posibilitatea mobilizării de trupe din state membre NATO pe teritoriul Ucrainei.

