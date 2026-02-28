Prima pagină » Actualitate » Scene incredibile în Bolivia. După prăbușirea unui avion cu bani, localnicii s-au pus pe strâns bancnotele, printre cadavre și rămășițele aeronavei

Scene incredibile în Bolivia. După prăbușirea unui avion cu bani, localnicii s-au pus pe strâns bancnotele, printre cadavre și rămășițele aeronavei

28 feb. 2026, 09:15, Actualitate
Scene incredibile în Bolivia. După prăbușirea unui avion cu bani, localnicii s-au pus pe strâns bancnotele, printre cadavre și rămășițele aeronavei
Scene incredibile în Bolivia după prăbușirea unui avion plin cu bani / Sursa FOTO: screenshot video

Scene absolut incredibile au avut loc în Bolivia după prăbușirea unui avion încărcat cu bani. Localnicii s-au înghesuit să strângă bancontele, printre cadavre și resturile aeronavei incendiate după contactul cu solul.

În același timp, trupele militare ale țării încearcă să disperseze mulțimea folosind gaze lacrimogene.

Cum s-a produs accidentul

Cel puţin 15 persoane au decedat în acest accident aviatic petrecut vineri, 27 februarie, în care a fost implicat un avion militar care transporta bani. Mai multe autoturisme aflate în mers pe un autostradă au fost avariate, iar în urma impactului bancnotele s-au împrăștiat pe carosabil și câmpul din apropiere, scrie news.ro.

Pe imaginile difuzate de presa boliviană se văd oameni îngrămădindu-se să adune banii împrăștiați, în timp ce forțele de ordine purtând echipament antirevoltă dau cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Autoritatea Boliviană pentru Navigaţie Aeriană şi Aeroporturi (NAABOL) a transmis într-un comunicat de presă că avionul C-130 a decolat din oraşul Santa Cruz, din estul țării, şi s-a prăbuşit când încerca să aterizeze pe aeroportul din La Paz, capitala Boliviei.

Avionul de transport C-130 Hercules a luat foc pe o autostradă, înainte de a se opri pe un câmp din apropiere.

Televiziunile care au transmis de la fața locului au arătat maşini distruse şi trupuri neînsufleţite împrăştiate. Cel puțin 15 oameni au murit.

„Aceşti bani nu au valoare legală”

Sergio Lora, șeful aviației boliviene, a declarat că aeronava care s-a prăbușit se încărcase cu marfă în Santa Cruz. O anchetă este în curs pentru a stabili cauza accidentului.

„Vreau să le fie foarte clar celor care încearcă să ia bani din avionul implicat în această tragedie că aceşti bani nu au valoare legală, deoarece nu au fost emişi de Banca Centrală şi nu au număr de serie, iar tentativa de a folosi aceşti bani reprezintă o infracţiune.

De asemenea, le cerem tuturor celor care comit acte de vandalism în această zonă să se abţină şi să respecte doliul şi durerea prin care trecem în aceste momente dificile”, a transmis ministrul Apărării, Marcelo Salinas.

„Sora mea mi-a spus că se afla în maşină când avionul s-a prăbuşit. O roată a avionului a căzut peste maşină, iar sora mea a fost rănită pentru că impactul roţii a lovit-o în cap, aşa că am dus-o de urgenţă la spital”, a declarat un bărbat pentru agenţia de presă Reuters.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc

Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Mesajul lui Reza Pahlavi, prințul moștenitor, pentru Donald Trump, după ce SUA au lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran
11:27
Mesajul lui Reza Pahlavi, prințul moștenitor, pentru Donald Trump, după ce SUA au lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran
ACTUALITATE TOP 10: Cele mai murdare capitale din Europa în 2026. Pe ce loc este București
11:19
TOP 10: Cele mai murdare capitale din Europa în 2026. Pe ce loc este București
ACTUALITATE Primele efecte în România ale războiului dintre SUA/Israel și Iran: Zborurile anulate de pe Otopeni
11:10
Primele efecte în România ale războiului dintre SUA/Israel și Iran: Zborurile anulate de pe Otopeni
EXCLUSIV Silviu Predoiu: „Ucraina nu a fost niciodată o prietenă a României. Chiar dacă sunt atacați, realitatea României nu se schimbă”
11:00
Silviu Predoiu: „Ucraina nu a fost niciodată o prietenă a României. Chiar dacă sunt atacați, realitatea României nu se schimbă”
EXTERNE Mesajul Mossad pe contul de X: „Suntem alături de voi, împreună vom readuce Iranul la la zilele sale de aur. Aveți grijă de voi!”
10:54
Mesajul Mossad pe contul de X: „Suntem alături de voi, împreună vom readuce Iranul la la zilele sale de aur. Aveți grijă de voi!”
ACTUALITATE Salarii bricolaj 2026 | Cât câștigă angajații de la Dedeman, Leroy Merlin și Hornbach. Cine plătește mai bine?
10:44
Salarii bricolaj 2026 | Cât câștigă angajații de la Dedeman, Leroy Merlin și Hornbach. Cine plătește mai bine?
Mediafax
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Digi24
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului
Cancan.ro
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Adevarul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Mediafax
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Secretul organizării Domeniilor Coroanei: un model inspirat din Ungaria?
ACTUALITATE Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori în București. Pe ce dată vine primăvara, de fapt
11:06
Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori în București. Pe ce dată vine primăvara, de fapt
FLASH NEWS Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare”
10:58
Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare”
FLASH NEWS Liderul Khamenei a fugit din Iran. Casa i-a fost lovită de atacurile americane
10:33
Liderul Khamenei a fugit din Iran. Casa i-a fost lovită de atacurile americane
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sistemul, Nicușor Dan nu aveau habar despre poziția de sictir a americanilor”
10:30
Ion Cristoiu: „Sistemul, Nicușor Dan nu aveau habar despre poziția de sictir a americanilor”
ULTIMA ORĂ 🚨 Iranul ripostează cu rachete asupra Israelului. Armata Isrealiană: „Cetățenii să intre într-un spațiu protejat“. Alarmele au sunat în Tel Aviv
10:29
🚨 Iranul ripostează cu rachete asupra Israelului. Armata Isrealiană: „Cetățenii să intre într-un spațiu protejat“. Alarmele au sunat în Tel Aviv

Cele mai noi

Trimite acest link pe