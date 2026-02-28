Scene incredibile în Bolivia. După prăbușirea unui avion cu bani, localnicii s-au pus pe strâns bancnotele, printre cadavre și rămășițele aeronavei

Scene absolut incredibile au avut loc în Bolivia după prăbușirea unui avion încărcat cu bani. Localnicii s-au înghesuit să strângă bancontele, printre cadavre și resturile aeronavei incendiate după contactul cu solul.

În același timp, trupele militare ale țării încearcă să disperseze mulțimea folosind gaze lacrimogene.

Cum s-a produs accidentul

Cel puţin 15 persoane au decedat în acest accident aviatic petrecut vineri, 27 februarie, în care a fost implicat un avion militar care transporta bani. Mai multe autoturisme aflate în mers pe un autostradă au fost avariate, iar în urma impactului bancnotele s-au împrăștiat pe carosabil și câmpul din apropiere, scrie news.ro.

Pe imaginile difuzate de presa boliviană se văd oameni îngrămădindu-se să adune banii împrăștiați, în timp ce forțele de ordine purtând echipament antirevoltă dau cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Autoritatea Boliviană pentru Navigaţie Aeriană şi Aeroporturi (NAABOL) a transmis într-un comunicat de presă că avionul C-130 a decolat din oraşul Santa Cruz, din estul țării, şi s-a prăbuşit când încerca să aterizeze pe aeroportul din La Paz, capitala Boliviei.

Avionul de transport C-130 Hercules a luat foc pe o autostradă, înainte de a se opri pe un câmp din apropiere.

Televiziunile care au transmis de la fața locului au arătat maşini distruse şi trupuri neînsufleţite împrăştiate. Cel puțin 15 oameni au murit.

„Aceşti bani nu au valoare legală”

Sergio Lora, șeful aviației boliviene, a declarat că aeronava care s-a prăbușit se încărcase cu marfă în Santa Cruz. O anchetă este în curs pentru a stabili cauza accidentului.

„Vreau să le fie foarte clar celor care încearcă să ia bani din avionul implicat în această tragedie că aceşti bani nu au valoare legală, deoarece nu au fost emişi de Banca Centrală şi nu au număr de serie, iar tentativa de a folosi aceşti bani reprezintă o infracţiune.

De asemenea, le cerem tuturor celor care comit acte de vandalism în această zonă să se abţină şi să respecte doliul şi durerea prin care trecem în aceste momente dificile”, a transmis ministrul Apărării, Marcelo Salinas.

„Sora mea mi-a spus că se afla în maşină când avionul s-a prăbuşit. O roată a avionului a căzut peste maşină, iar sora mea a fost rănită pentru că impactul roţii a lovit-o în cap, aşa că am dus-o de urgenţă la spital”, a declarat un bărbat pentru agenţia de presă Reuters.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc

Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Un avion cu 6 persoane s-a prăbușit după ce pilotul a raportat probleme la motor