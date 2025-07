Trump CRITICĂ intenția Marii Britanii de recunoaștere a statului palestinian /„Ar putea însemna recompensarea organizației Hamas”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat, marți, planul Marii Britanii de recunoaștere a statului palestinian, subliniind că nu a discutat despre acest lucru cu premierul Keir Starmer și că Washingtonul nu intenționează să procedeze la fel.

”Acest lucru ar putea însemna recompensarea organizației Hamas. Eu nu am de gând să fac acest lucru”, a declarat Donald Trump, conform cotidianului The New York Post.