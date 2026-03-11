Bolojan se întâlnește cu Zelenski joi, dar ora este secretă ”din motive de securitate”

Volodimir Zelenski vine joi în România, pentru întrevederea cu președintele Nicușor Dan, însă se pare că liderul de la Kiev va avea o întâlnire și cu premierul Ilie Bolojan.

Întâlnirea dintre Bolojan și Zelenski ar urma să aibă loc la Palatul Victoria, iar, potrivit comunicatului emis de Guvern, pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european. Ora întâlnirii nu a fost însă comunicată, din motive de securitate.

”Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.Prim-ministrul Ilie Bolojan, va avea joi, 12 martie, la Palatul Victoria, o întrevedere oficială cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, aflat în vizită oficială în România. Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european”, se arată în comunicatul emis.

Zelenski nu e la prima vizită în România

În octombrie 2023, Volodimir Zelenski, a efectuat prima sa vizită oficială în România de la începutul războiului. Scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor bilaterale și discutarea sprijinului oferit Ucrainei de România, atât pe plan militar, cât și umanitar, precum și problemele minorității române din Ucraina și securitatea alimentară regională.

Zelenski a fost primit atunci la Palatul Cotroceni de președintele în exercițiu Klaus Iohannis. Ulterior, a avut o întâlnire cu premierul de la acea dată, Marcel Ciolacu, axată pe cooperarea strategică și pe sprijinul multidimensional pentru Ucraina.