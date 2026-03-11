Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, miercuri, modificări în programul primei etape a play-off-ului şi play-out-ului Superligii.

Ca urmare a modificărilor, FCSB va juca duminică, iar partida Universitata Cluj – CFR Cluj va avea loc luni. Au fost făcute şi alte schimbări fază de programul anunţat iniţial.

Știm programul primei etape din playoff și playout din Superliga! A patra modificare în patru zile

Este a patra modificare și patru zile. Ultima schimbare are legătură cu derby-ul de la Cluj.

Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj și cel care a solicitat către LPF ca meciul să nu se suprapună cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, a reacționat și el după noua modificare:

„Suntem mulțumiți de această programare pentru ziua de luni. La un moment dat fusesem programați pentru duminică, 15 martie, ceea ce nu era OK. În aceeași zi este și Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

„Nu suntem mulțumiți de programare și vă explic de ce. La sfârșitul play-off-ului, CFR a jucat 3 meciuri în 6 zile. Un dezavantaj, dar care a fost atenuat de forța echipei. Acum, după cum bine se știe, pe 15 martie este ziua maghiarilor de pretutindeni, dar întotdeauna au fost manifestări pașnice cu ocazia acestor evenimente.

S-a aprobat un program, s-a schimbat. În parcul central din Cluj-Napoca duminică, de la ora 19:30, se organizează ceva marș sau o chestie culturală a maghiarilor. OK, s-a spus că Jandarmeria trebuie să fie vigilentă pentru acel eveniment, să nu se mai joace Derby de Cluj duminică, să fie programat luni”, a spus Iuliu Mureșan, președinte la CFR Cluj.

Care e programul final?

Vineri, 13 martie

Ora 17.30 UTA Arad – FC Hermannstadt

Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Argeş

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18.15 Oţelul Galaţi – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.00 FC Rapid – Dinamo Bucureşti

Duminică, 15 martie

Ora 15.00 Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti

Ora 20.30 FCSB – FC Metaloglobus Bucureşti

Luni, 16 martie

Ora 17.30 FC Botoşani – Unirea Slobozia

Ora 20.30 Universitatea Cluj – CFR 1907 Cluj