Știm programul primei etape din playoff și playout din Superliga! A patra modificare în patru zile

11 mart. 2026, 19:26, Sport
Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR / Sursa FOTO: Sport Pictures

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat, miercuri, modificări în programul primei etape a play-off-ului şi play-out-ului Superligii.

Ca urmare a modificărilor, FCSB va juca duminică, iar partida Universitata Cluj – CFR Cluj va avea loc luni. Au fost făcute şi alte schimbări fază de programul anunţat iniţial.

Este a patra modificare și patru zile. Ultima schimbare are legătură cu derby-ul de la Cluj.

Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj și cel care a solicitat către LPF ca meciul să nu se suprapună cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, a reacționat și el după noua modificare:

„Suntem mulțumiți de această programare pentru ziua de luni. La un moment dat fusesem programați pentru duminică, 15 martie, ceea ce nu era OK. În aceeași zi este și Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

„Nu suntem mulțumiți de programare și vă explic de ce. La sfârșitul play-off-ului, CFR a jucat 3 meciuri în 6 zile. Un dezavantaj, dar care a fost atenuat de forța echipei. Acum, după cum bine se știe, pe 15 martie este ziua maghiarilor de pretutindeni, dar întotdeauna au fost manifestări pașnice cu ocazia acestor evenimente.

S-a aprobat un program, s-a schimbat. În parcul central din Cluj-Napoca duminică, de la ora 19:30, se organizează ceva marș sau o chestie culturală a maghiarilor. OK, s-a spus că Jandarmeria trebuie să fie vigilentă pentru acel eveniment, să nu se mai joace Derby de Cluj duminică, să fie programat luni”, a spus Iuliu Mureșan, președinte la CFR Cluj.

Care e programul final?

  • Vineri, 13 martie

Ora 17.30 UTA Arad – FC Hermannstadt
Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Argeş

  • Sâmbătă, 14 martie

Ora 18.15 Oţelul Galaţi – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 21.00 FC Rapid – Dinamo Bucureşti

  • Duminică, 15 martie

Ora 15.00 Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti
Ora 20.30 FCSB – FC Metaloglobus Bucureşti

  • Luni, 16 martie

Ora 17.30 FC Botoşani – Unirea Slobozia
Ora 20.30 Universitatea Cluj – CFR 1907 Cluj

