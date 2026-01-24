Trump dezvăluie că a utilizat o „armă secretă” în atacarea Venezuelei pentru a dezactiva sistemele de apărare antiaeriană cumpărate din China și Rusia

S-ar putea ca Vladimir Putin și Xi Jinping să nu mai doarmă bine la noapte când au auzit că președintele american Donald Trump a dezvăluit public pentru New York Post că a utilizat o „armă secretă”. Cunoscut drept „discombobulator”, un tip de armă ultrasonică care a bruiat toate sistemele radar și a dezactivat tot sistemul de apărare antiaeriană.

150 de aeronave americane de luptă au putut pătrunde cu ușurință în spațiul aerian al țării pentru a bombarda principalele baze militare, în timp ce elicopterele cu trupele speciale Delta Forces s-au deplasat pentru a-l captura pe dictatorul Nicolas Maduro.

Trump: Ei au apăsat pe butoane și nimic nu a funcționat

„Nu și-au lansat deloc rachetele. Aveau rachete rusești și chinezești și nu au reușit niciodată să lanseze vreuna. Noi am intrat, ei au apăsat pe butoane și nimic nu a funcționat. Erau pregătiți să ne întâmpine”, a spus Trump pentru New York Post .

Partea interesantă este că sistemele de apărare antiaeriană ale Venezuelei proveneau din Federația Rusă. Venezuela cheltuise 2 miliarde de dolari pentru sistemele antiaeriene S-300 din Rusia, precum și sisteme radar și comunicații ce aveau legătură cu sistemul chinezesc JY-27A. Venezuela mai dispunea și de un tun cu rachete Pantsir-S1 pentru a dezactiva drone și elicoptere. Nici S-300 și nici Pantsir-S1 n-au tras un foc, scrie Indo-Pacific Defense Forum.

„Arma secretă” a lui Trump care i-ar putea da fiori lui Putin

Trump spune că se datorează armei sale misterioase care a dezactivat „echipamentul militar inamic” când elicopterele americane au pătruns în spațiul aerian al orașului Caracas pentru ca trupele speciale să-i aresteze pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, ambii acuzați la nivel federal pentru trafic de droguri. Niciun militar american nu și-a pierdut viața, iar analiștii din toată lumea sunt uluiți de succesul răsunător al operațiunii „Absolute Resolve”.

Președintele n-a mai oferit alte detalii decât că „arma secretă” fusese achiziționată din timpul administrației fostului președinte Joe Biden, cu energie pulsată, similară cu arma ultrasonică care cauzează „sindromul Havana”.

Soldații venezueleni au căzut la pământ când au auzit valul ultrasonic. Unii vomitau sânge, altora le curgea sânge din nas

Au apărut rapoarte că soldații lui Maduro au căzut în genunchi și au început să vomite sânge în noaptea atacului. Unora le-a curs sângele din nas. Un militar din rândul gardei lui Maduro a relatat că toate sistemele radar s-au oprit fără explicație.

„Următorul lucru pe care l-am văzut au fost dronele, o grămadă de drone, zburând deasupra pozițiilor noastre. Nu știam cum să reacționăm. Apoi, elicopterele și-au făcut apariția, aproape opt, transportând 20 de soldați americani în zonă. La un moment dat, ei au lansat ceva, nu știu cum să-l descriu, dar a fost ca un val ultrasonic intens. Dintr-o dată am simțit că îmi explodează capul. Tuturor ne curgea sângele din nas. Unii au vomitat sânge. Am căzut la pământ, nemișcați. Nu am putut avea nicio șansă în fața armei ultrasonice sau la ce anume au folosit”, a relatat militarul venezuelean sub anonimat.

